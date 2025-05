Un trabajo del Citeni de Ferrol, en la revista científica más importante del mundo

El trabajo de investigación puede quedar oculto para el público en general o puede cruzar fronteras y darse a conocer mundialmente como es el caso del estudio pionero sobre fisión nuclear en el que toma parte personal del Citeni –Centro de Investigación en Tecnoloxías Navais e Industriais– con sede en el Campus Industrial de Ferrol.



La revista Nature, una de las publicaciones científicas más prestigiosas del mundo, ha sacado a la luz un artículo sobre el descubrimiento de una nueva “isla” de fisión nuclear asimétrica en cientos de núcleos exóticos.



En este trabajo participan la doctora en Física Nuclear y de partículas Antía Graña, y José Luis Rodríguez, investigador Ramón y Cajal, ambos del Grupo de Investigación en Física y tecnología Nuclear y de Altas Energías –FitNAE– del Citeni.



El experimento se llevó a cabo en el acelerador GSI-FAIR de Darmstadt, en Alemania, que cuenta con la participación activa del personal del centro ferrolano desde hace varios años.

Mecanismos de reacción



Como explica el investigador José Luis Rodríguez, “un dos achados máis interesantes do estudo foi comprobar o papel que xoga a chamada capa de protóns deformada, especialmente nos fragmentos lixeiros con número atómico 36”.



Los resultados se completan con un estudio basado en nuevos mecanismos de reacción, como las de arranque de un nucleón, investigadas en el Campus Industrial y que dieron lugar a la tesis de doctorado de Antía Graña.



“A través del análisis de la cinemática de los nucleones emitidos, las reacciones permiten reconstruir la energía de excitación del sistema fisionante y estudiar cómo evolucionan las capas de protones y neutrones en función de esa energía”, apuntan los investigadores.



Todos estos datos serán clave para ajustar, en un futuro, modelos teóricos de fisión más fiables y predictivos. El artículo publicado en la revista Nature lleva por título: “An asymmetric fission island by shell effects in light fragments”.