Los trabajadores de Navantia salen de nuevo a la calle reclamando la negociación del convenio colectivo

Los trabajadores de Navantia Ferrol salieron a la calle de nuevo en la mañana de este jueves para manifestar su rechazo a la ralentización de las negociaciones en el convenio colectivo.

"Los trabajadores vemos la necesidad de mostrar nuestro rechazo hacia el Ministerio de Hacienda con esta empresa, que depende de ella", manifestó el presidente del comité de empresa, Carlos Díaz (MAS), al inicio de la marcha.

El representante recordó que "esta semana estaba previsto mantener reuniones lunes, martes y hoy mismo, jueves, para tratar de desbloquear temas importantes del convenio, pero han sido canceladas" y reagendadas la semana que viene y la empresa "está todavía a la espera par tener reuniones con la comisión delegada del Ministerio de Hacienda para tratar de desbloquear algún tema".

Según el representante sindical, "los trabajadores entienden que hay que mostrar un rechazo más contundente" y, por ello, tienen previsto realizar alguna acción sorpresa durante la próxima semana.

La parte social estima que las negociaciones se van dilatando y el objetivo que tenían para "antes de salir de vacaciones de verano el tener algo encima de la mesa, no para cerrar, pero si para debatir" no se está cumpliendo. "La plantilla dice que hay que incrementar la presión, la paciencia se va agotando y no se descarta que la semana que viene, si no hay avances, pues esto se radicalice", advirtió.