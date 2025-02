Trabajadoras de la residencia Mi Casa, en Ferrol, denuncian “precariedad laboral”

El comité de empresa de la residencia Mi Casa, perteneciente al sindicarto CIG, se concentró en la mañana de este lunes a las puertas de este centro de mayores de la calle Coruña, para denunciar “la precariedad laboral” de los trabajadores.



La responsable de CIG Servizos en la comarca de Ferrol, Beatriz Fernández González, afirmó que los trabajadores están preocupados por la deriva que está tomando este centro, calificando de “indecente” la precariedad laboral, afirmando que “falta persoal, hai tarefas asumidas por categorías que non corresponden, contratos no departamento de limpeza con xornadas meserentas, cambios constantes de quendas, denegacións de permisos retribuídos, etc”.



En el caso de las solicitudes de conciliación, la responsable de la CIG denuncia que “só están destinadas a determinados departamentos, obligando ás traballadoras a ir aos xulgados para poder exercitar os seus dereitos”.



Toda esta problemática se ha visto agravada por la implantación de unos turnos de trabajo “inasumíbeis”, asegurando que a día de hoy aún no tienen la planificación anual.

Apuntan, también, a una sobrecarga física y emocional y a unas “condicións indignas”.



Desde el sindicato promotor de la protesta, las delegadas dejan de constancia del malestar “que as actitudes das responsables da dirección e organización do centro están a provocar coa súa ineficacia”, haciendo hincapié en que todas estas carencias afectan “á calidade de atención que prestan aos usuarios e usuarias do centro, que son os que realmente están a sufrir as consecuencias desta desorganización”.



Aseguran que seguirán movilizándose por la dignificación de su trabajo.