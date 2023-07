Todos ganan en la política ferrolana tras las elecciones generales

El Partido Popular ganó las elecciones en Ferrol, “en todos los distritos”, como recordaba ayer el alcalde, José Manuel Rey Varela. Agradeció la alta participación y manifestó su deseo de que Alberto Núñez Feijóo pueda formar gobierno, valorando la importante subida en votos, logrando 47 diputados más de los que tenía el PP en el Congreso.



“Ha habido una participación importante y más de 14.000 ferrolanos confiaron en nosotros. Con toda humildad lo que vamos a hacer es seguir trabajando por Ferrol, sintiendo esa confianza de los ferrolanos, con la preocupación que se abre sobre la futura gobernabilidad de España”. Un problema “al que afortunadamente Ferrol es ajeno”.



Además, insistió en que, como alcalde de la ciudad, defenderá sus intereses en Madrid por encima de quién gobierne el Estado. “Es importantísimo que los temas estratégicos de Ferrol que se deciden en Madrid sean defendidos desde el primer momento y por eso creemos que es importante que haya gobierno cuanto antes en España”.

Oposición



El socialista Ángel Mato calificó el resultado como “contundente para as forzas de esquerda na cidade” gracias a la alta participación. “En Ferrol hai unha alternativa clara”, aseguró. “Se se puidera facer unha extrapolación hai unha maioría importante dos partidos de esquerda que permitiría gobernar.” Confía el ex alcalde en que haya gobierno de coalición, sin necesidad de repetir las elecciones. “A política, como é en toda Europa, baséase no diálogo e en establecer compromisos que permitan chegar a un goberno. Levamos catro anos cun PSOE que liderou unha alternativa en España e creo que é perfectamente posible”.



También ve posibilidades de cara a las autonómicas. “É moi difícil extrapolar pero o PSdG-PSOE está perfectamente preparado para poder abordar esas eleccións e ofrecer un modelo alternativo para Galicia, que creo que é imprescindible”.



Iván Rivas (BNG) valoró el mantenimiento de un diputado en el Congreso en un contexto “de polarización política, onde desaparecen seis formacións”. Destaca que se aumentó en votos tanto en Galicia como en Ferrol y que así se garantiza que se atiendan las necesidades de los gallegos y gallegas. Además, “o Bloque Nacionalista Galego será firme no obxectivo de frear o avance dunha dereita ultra e unha ultradereita antigalega e antisocial”.



El portavoz de Ferrol de Común, Jorge Suárez, alude también a un contexto difícil, “onde todo vaticinaba un avance imparable da dereita” pero “a sociedade asumiu a responsabilidade de seguir apostando polo progreso”. Subraya el 17% conseguido por Sumar en la comarca y el mensaje de unidad que demanda la población a su espacio político.



Manifestó su convencimiento de que va a haber pacto de gobierno y también ve que se ha dado la vuelta a la tendencia alcista del PP, abriendo la carrera hacia la Xunta a otras formaciones. “O contexto agora é favorable para a esquerda”, aseguró.

Una subida de diez puntos para el PP, con más votos que los que obtuvo en los comicios locales





La participación subió cuatro puntos en Ferrol, superando el 69%, muy por encima de la de las elecciones locales, que no llegó al 57%. El PP sumó 14.305 votos, diez puntos más que en noviembre de 2019. Con esta subida supera incluso los que consiguió en las municipales (13.676). El PSOE sumó 10.877 (frente a 11.287 de 2019), Sumar consiguió 6.291 (Podemos-EU venía de 5.770) y el BNG subió también de 2.443 a 2.855. Vox perdió apoyos, pasando de 3.152 de 2019 a 2.084.

A Capela, único concello de Ferrolterra en el que no gana las elecciones el Partido Popular



El Partido Popular ganó las elecciones en la totalidad de los municipios de la provincia de A Coruña con dos excepciones: Corcubión (en la comarca de Fisterra) y A Capela. En el municipio del Eume la lista socialista obtuvo 261 votos (frente a 269 de noviembre de 2019), superando así al Partido Popular, que tuvo 241 (frente a 169 de los anteriores). También subió el BNG de 80 a 111; Vox, de 28 a 34; y Pacma, de 1 a 4 votos. Sumar consiguió 73 (Unidas Podemos había tenido 83 en noviembre de 2019). A Capela está gobernada por el PSOE.