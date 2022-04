A Tenencia exhibe las primeras pinturas restauradas del legado de Quinín

La Agrupación Instrutiva de Caamouco ha dado un paso más en su afán por dignificar y recuperar parte del legado de Joaquín Rojo Seijas, conocido popularmente como Quinín, con la puesta en valor de alguno de sus cuadros. Como se recordará, el pintor aresano, fallecido en 1998, legó parte de su obra, integrada en su día por unos doscientos cuadros, así como su biblioteca y la conocida como “Horta de Quinín”, a la entidad ubicada en Redes, que en su día se vio en la necesidad de ceder parte de los mismos a través de una subasta a precios reducidos, en la que tomaron parte asociados y vecinos, ante la imposibilidad de ocuparse de la gestión y conservación de ese volumen tan importante de obras, como recuerda el presidente de la AI, Daniel García Fernández. “Pódese dicir que non hai casa en Redes e Caamouco que non teña algunha obra de Quinín”, destaca García, quien añade que para la Agrupación “era inasumible, por espazo e recursos, conservar todo o seu legado”.



Así, del medio centenar de obras de las que disponen en la actualidad –todas resguardadas en las mejores condiciones a la espera de poder ir adecuando poco a poco la totalidad de las mismas–, se han recuperado en esta primera fase de restauración un total de 16 cuadros, que ya se exhiben en el salón principal de A Tenencia, para disfrute de sus usuarios cada día. “Nesta primeira fase arranxáronse os cadros máis deteriorados de todos, ben nos lenzos ou nos listóns, algúns desfeitos pola carcoma”, explicó el presidente de la entidad. Este añade que el sistema escogido para recuperar las pinturas es el menos incisivo sobre las mismas y que se evitó utilizar pintura para no perder ni un ápice del característico trazo de Quinín. Así, “apostouse por unha intervención mínima sobre o lenzo, con limpeza e aplicación de verniz protector, pero sen retocar as partes de cor estragadas, optamos porque é mellor que se vexan esas partes malogradas que modificar as pinturas”. Asimismo, explican desde la dirección del centro, “tamén se mantiveron boa parte dos marcos orixinais e se adaptou algún reutilizado”. En algún caso, apuntan, “optouse pola sustitución de varios dos bastidores, danados pola couza e a humidade”.









Voluntarias





El presidente de la entidad, Daniel García Fernández, explica que el trabajo se desarrolló con fondos de la entidad y gracias al trabajo de tres voluntarias: Dolores Fernández, profesora de pintura en la Agrupación, Emilia Pardo, profesora de restauración y miembro de la directiva y Silvana Mariño, restauradora y artesana de madera vecina de Redes. Daniel García agradece el trabajo realizado por las tres profesionales que ha permitido rescatar estas 16 piezas. Asimismo, manifestó que el próximo curso, a partir del próximo mes de octubre, se iniciará una nueva fase de restauración de los cuadros de Quinín que posee la entidad.





Exposición permanente





La agrupación contempla montar una exposición permanente con el legado pictórico de Quinín, si bien ya se exhiben los primeros 16 lienzos que han sido restaurados en el salón principal. Junto a estos, en otra pared, se exhibe también una serie de fotografías originales de Cuba –una apaisada y un marco compuesto por otras tres– que fueron restauradas por una socia en el curso de restauración de la agrupación y que datan de los años 20. Las imágenes fueron donadas por esta persona tras su recuperación y ahora se exhiben en el salón de actos. “A todas estas persoas queremos agradecerlles o labor feito, xa que doutro xeito non poderiamos gozar destas pinturas e fotografías”, subrayó Daniel García.



Con todas las obras de Quinín se pretende montar una exposición permanente en la sala principal de la sociedad, que se retirará solo en momentos puntuales para acoger otras muestras temporales.



De Joaquín Rojo Seijas se conservan también miles de láminas, además de su extensa biblioteca, en la que también se trabaja desde la entidad para poder catalogar y organizar debidamente. “Un grupo da directiva traballa para darlle forma a esta biblioteca que xa se bautizou co nome deste ilustre pintor e benefactor e que está formada por centros de exemplares”, explica el presidente de la AI.