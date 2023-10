Temperaturas de canícula en un día con la segunda máxima del año

La estación meterológica del CIS de A Cabana, en Ferrol, registró este sábado, 7 de octubre, la segunda temperatura máxima más alta en lo que va de año, solo superada por los 38,7º C del 23 de agosto. Ayer sábado, a las 14.50 horas, marcó 34,5º a 1,5 metros.



Si el final de septiembre fue excepcional, con cifras de récord para la época, este fin de semana lo ha superado, con una jornada plenamente veraniega en la que se estuvo por encima de los 30 grados desde las once de la mañana hasta el declive del sol, pasadas las cinco. La situación, aun así, no es la misma que en el verano, por haber menos horas de luz y por la bajada de la temperatura nocturna que no se da en otros episodios de olas de calor. En agosto, por ejemplo, hubo cuatro noches en las que la mínima no bajó de 20 grados –lo que se conoce como noche tropical–, una situación que ahora no se da.



Las condiciones meteorológicas propiciaron la afluencia a las playas, repitiendo estampas poco habituales en otoño e incluyendo problemas en los aparcamientos, como sucedía en Doniños, donde algunos estacionamientos extremos impedían el giro de los demás vehículos.



No hay turistas ni socorristas ni puestos de helados y se echan de menos servicios de temporada alta. Eso no impide disfrutar de un día de playa crepuscular que se prevé que este domingo se repita.

Siete días por encima de 30



Las temperaturas máximas a 1,5 metros recogidas por el CIS de A Cabana este año han superado los 30 grados en siete ocasiones.



La más alta fue el 23 de agosto con 38,7ºC, seguida de la de ayer, con 34,5º. El 8 de agosto fueron 33,4º; el 30 de septiembre, 33,2º; el 24 de junio, 32,1º; el 22 de agosto, 31,4º; y el 6 de junio, 31,3º.