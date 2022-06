El teatro gallego premia al director técnico del Padroado da Cultura

El acto celebrado ayer por la Academia Galega de Teatro en el Ateneo Ferrolán con motivo de la presentación de las Actas del I Congreso Internacional do Teatro Galego desarrollado en octubre de 2020 tuvo como colofón la entrega del premio al director técnico del Padroado da Cultura de Narón, Luciano Fernández. La entidad académica quiso así reconocer la labor de promoción y difusión de la escena gallega realizada por el gestor cultural en las últimas cuatro décadas. Fernández, destacan, comenzó su trayectoria en la década de 1980, cuando todavía se estaban poniendo las primeras piedras del sistema profesional del teatro gallego. “Fernández xorde como unha figura esencial no impulso e na creación de innumeras iniciativas como o Padroado da Cultura de Narón (1981), a Mostra `Xeración Nós´ (1984), o I Congreso de Animación Sociocultural (1985), os primeiros días teatrais´ (1985), os Xoves teatrais de Ferrol (1986)... Colaborou tamén, con outras figuras da cultura galega da época, na renovación do Ateneo Ferrolán, e participou da creación de circuítos e programacións que axudaron a estimular e promocionar a nacente actividade escénica profesional”, apuntan desde la Academia.





Durante los últimos 35 años continuó con su incansable labor en favor del teatro gallego desde su rol de gestor cultural que “presta apoio e participa de iniciativas que visan a mellorar a vida da sociedade a través da cultura”, añaden. “Pode e debe de estar contenta a cidadanía de Narón e por tanto pode e debe de estar contento e satisfeito o Concello de Narón, pois tivo e ten a oportunidade de contar cos mellores, con aqueles que son exemplo, con quen pon no seu centro vital os servizos públicos da cultura, por quen ten o teatro como profesión cousa difícil de entender hai 35 anos”, destacaron.





La cita celebrada ayer en el Ateneo, que contó, entre otros, con la participación de la actriz ferrolana Luma Gómez, incluyó la presentación de la edición impresa de las actas del mencionado congreso, un volumen de casi mil páginas que recoge las aportaciones realizadas durante un encuentro que analizó cuestiones relacionadas con la experiencia acumulada en el teatro gallego en los últimos cuarenta años.