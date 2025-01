Taxistas de Ferrolterra, contra la subida de los seguros: "Los precios se están duplicando, mínimo"

La subida del precio de los seguros es el motivo por el que los taxistas de Ferrol, Narón, Fene y Neda pararán entre las 11.00 y las 14.00 horas de este miércoles. Viri García, presidenta de Radio Taxi Ferrol, una de las asociaciones del sector en la ciudad, considera "abusivas" las nuevas primas, con casos como 10.000 euros al año por un seguro a todo riesgo y de 6.000 a terceros. "Ya el año pasado sufrimos un incremento muy grande", explica, "y muchas compañías ya nos obligaban a hacer otro tipo de seguros, por ejemplo, uno de vida de 500 y otro de otra cosa de 400. De 2024 a 2025 los precios se están duplicando, mínimo".

"Es un problema a nivel nacional", señala García, que aporta ejemplos de todo tipo, como el de un trabajador que estaba pagando 600 euros "y cuando miró para comprar un coche nuevo, por este le cobran 3.600 euros a todo riesgo, es decir, seis veces más". La presidenta de Radio Taxi Ferrol apunta que las diferentes federaciones llevan "mucho tiempo intentando buscar una solución", pero reconoce que "ellas (por las aseguradoras) tienen la sartén por el mango. Es un sinvivir e incluso hay taxistas que tienen los coches parados porque no encuentran una póliza que puedan pagar o que sea medianamente defendible. Es una impotencia tremenda".

"Si no nos plantamos, ¿qué nos espera?", se pregunta Gus Piñón, presidente de Auto Taxi Narón, sociedad que agrupa a 24 taxistas. Recalca que las subidas se vienen produciendo desde hace unos años, pero que con los últimos cambios la situación se ha vuelto "insostenible". "No tienen ningún tipo de lógica estos incrementos desorbitados cuando nosotros tenemos unas tarifas reguladas por nuestros servicios", apunta, "y tampoco es cierto que sea la alta siniestralidad la que esté detrás de esto, ni mucho menos", añade. En su caso particular, que podría ser el de otros, "hace ocho años pagaba 1.000 euros y ahora, 2.200, y doy gracias porque los hay que están mucho peor".

La protesta del miércoles comenzará a las 11.00 horas con una concentración en FIMO de los taxis de toda la comarca. La caravana saldrá de ahí hasta Fene, Neda y vuelta por Narón hasta la plaza de Armas, donde concluirá sobre las 14.00 horas.