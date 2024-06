Superado el primer día de la ABAU en el Campus Industrial de Ferrol

El Campus Industrial fue “invadido” durante la jornada de ayer por los más de 800 alumnos que se matricularon para examinarse de la ABAU. Los nervios, mejor y peor gestionados, se apoderaron de los presentes en las instalaciones de Esteiro, ya que se trataba del primer día de esta prueba, que se realiza para obtener el acceso a la Universidad.



La asignatura de Lingua Galega e Literatura inauguró por la mañana el encuentro que anteriormente se conocía como Selectividad. No fue así para las personas que estaban exentas de este examen, como es el caso de Sofía Tamallo, que se estrenó con el siguiente, de primera lengua extranjera, en su caso y en el de la mayoría, el inglés.



Antes de ponerse manos a la obra, se dedicó una hora para la presentación, que sirvió a los candidatos para acomodarse en su primer acercamiento al sistema universitario. “Una vez te dan la charla de presentación, los nervios se te van”, declara Adrián Pena al salir de la Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol, donde le tocó realizar la prueba.



En las inmediaciones de la Escola Universitaria de Deseño Industrial, donde se examinaron los estudiantes del IES Sofía Casanova y CPR Tirso de Molina, se encontraba David Gómez, que salió más aliviado de lo que entró, ya que considera que “é como un exame normal ao que estás acostumado a facer durante o curso, e aínda encima que poidas descartar a literatura nas dúas linguas é un punto a favor”.

Esta fue la opción elegida por Anuska Prieto, que manifestó su satisfacción en algunos ejercicios como el de sociolingüística y “descarté la literatura, que es de lo que más se queja la gente, pero la gramática se complicó”. “Yo creo que me salió bien, no me pareció muy difícil y estuve un rato repasando para las faltas”, indica Brais Higuera, que ya estaba fuera del aula media hora antes del tiempo límite para la realización del primer examen.



Este alumno coincide con gran parte de los entrevistados en su incertidumbre sobre el futuro académico que le espera, ya que a pesar de saber su predilección, todo dependerá de si la nota supera el corte de la carrera. Es el caso comentado, entre otros, por Xurxo Varela, quien afirma que “gustaríame estudar Filosofía, aínda que haberá que ver as notas”. Este alumno salió del examen inaugural junto a Artur Abraira, que representa el ejemplo contrario. El candidato se examina de la ABAU para guardar una opción en la recámara, ya que “conto co conservatorio para este ano e seguir unicamente coa música, pero no futuro querería estudar para lutier”.

Próximos días

La primera prueba en esta segunda jornada es la de Lingua Castelá, a la que le siguen las asignaturas de Historia de España y da Filosofía, en el horario matutino. Mañana los exámenes pondrán fin a la ABAU a la 13.00 horas, con las materias de Empresa e Deseño de Modelos de Negocio, Coro e Técnica Vocal e Debuxo Técnico y también Artístico.