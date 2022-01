La suerte vuelve a la comarca con dos segundos premios de la Lotería del Niño en Maniños y Neda

La suerte parece no querer abandonar la comarca de Ferrolterra. Tras contar con un cuarto premio del sorteo extraordinario de Navidad en la ciudad naval, los vecinos de la comarca se despertaron ayer con el segundo de la Lotería del Niño. En concreto se vendieron tres boletos agraciados con el número 44.469, con un premio cada uno de 75.000 euros, en los municipios de Neda y Fene.



En el primero de los casos, el billete fue vendido en la cafetería La Flor de Mayo, en la travesía Río Xuvia. Los dueños de este establecimiento, Ana Méndez y Jorge Basoa, señalaron que, por el momento, se desconoce la identidad del afortunado ganador, pero que creen que podría tratarse de un vecino del barrio. “Vendimos un décimo en ventanilla y suponemos que debe de ser un vecino, porque a estas alturas del año no hay peregrinos”, afirman. Los loteros y profesionales de la hostelería señalaron, además, que las ventas este año parecían haber sido buenas –en el caso del Gordo prácticamente igualaron los resultados del pasado 2020–, aunque de momento no habían contabilizado el total de boletos vendidos del Niño.



El segundo establecimiento agraciado, en este caso con dos boletos, fue el bar Malpica, en la parroquia fenesa de Maniños. Este establecimiento, que desde hace ocho años cuenta con un puesto de venta de lotería, no es ajeno a los premios. Tal y como apuntan su responsable, Mari Carmen Rodríguez, ya en 2018 vendieron seis décimos del primer premio y en 2019 un boleto del quinto del sorteo extraordinario de Navidad.









Área afortunada





A pesar de las diferentes problemáticas que enfrenta en su realidad social y económica, en lo referente a la lotería, la comarca de Ferrolterra ha sido en los últimos años cuanto menos afortunada. Durante las presentes navidades, el lotero César Guerreiro, responsable junto a su padre de la Administración número 4 de Ferrol, dio uno de los cuartos premios del “Gordo” de Navidad.



Y si la suerte fue buena el pasado 2021, el año anterior fue incluso más notable. Por una parte, en la Administración de lotería número 9 de la ciudad naval, la antigua “Bonilla”, cayó el segundo premio del sorteo extraordinario de Navidad –una serie entera, lo que suponen más de 1,2 millones de euros– y, apenas unas semanas después, en la “Bombonería” de As Pontes, se obtuvo el primer premio del “Niño”.