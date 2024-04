Suárez censura la falta de una política de empleo público y el aumento de la carga tributaria

Ferrol en Común incide en las carencias del presupuesto para 2024 reiteradas en los últimos días. Alerta sobre la falta de proyectos definidos en políticas de empleo y de juventud, donde se sigue “unha inercia conformista”. Critica además que no aumente el presupuesto en Política Social (salvo para realizar obras en la Casa da Muller), por lo que no se plantean planes sociocomunitarios ni en Recimil ni en San Pablo, y que tampoco se adecúen los fondos de emergencia municipal a la realidad.



La formación del exalcalde Jorge Suárez subraya que sigue sin desarrollarse una política de empleo público de calidad “que solucione o problema estrutural do Concello de Ferrol, unicamente incidindo no nomeamento de xefaturas por libre designación, sen traballadores nos centros xestores e sen RPT”.

Censuran la política “de sumisión absoluta á Xunta”, en relación al reparto al 50% de la inversión en convenios como el de instalaciones deportivas de los CEIP, Cidade do Deporte o Abrir Ferrol al Mar. Se rompe así la relación 80%-20% tradicional “e obriga ao Concello a endebedarse en once millóns de euros e retraer os investimentos con recursos propios”.



La falta de un proyecto integral para la zona rural o la asunción sin reparos de la subida del agua sin ningún tipo de auditoría externa a Emafesa son déficits que ve FeC en el documento. A eso se le suma el no solucionar el problema de la deuda con la Autoridad Portuaria, la falta de convenio con el Consorcio Provincial Contraincendios, la falta de un proyecto de rehabilitación de la casa natal de Carvalho Calero, los nulos avances en zonas de bajas emisiones, en mejoras en la accesibilidad o en la peatonalización del barrio de A Magdalena.