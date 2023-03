Steam Girls Las Acacias consigue el primer premio de la First Lego League Galicia

La novena edición de la First Lego League Galicia, que organizan conjuntamente la Universidade da Coruña –a través del Campus Industrial y Politécnica de Enxeñaría de Ferrol– con Ingeniera.soy, contó este año con la participación de 44 equipos –22 en la categoría Challenge, 21 Explore y uno Discover–, con más de 300 jóvenes de toda Galicia.



Como novedad, en esta ocasión las presentaciones de los proyectos de innovación se realizaron en la Facultad de Humanidades e Documentación y en la Politécnica, mientras que el juego del robot se disputó en el pabellón de Esteiro.



La entrega de premios tuvo lugar en el auditorio municipal y al acto asistieron participantes, autoridades y familias.



Tras las presentaciones que tuvieron lugar en horario de mañana, fue el equipo Steam Girls Las Acacias del colegio de fomento Las Acacias de Vigo el que alcanzó el primer premio Ingeniera Soy.



A continuación quedó Las Acaias BOT, del mismo centro educativo, que obtuvo el segundo premio Universidade da Coruña. Los dos equipos consiguen, de este modo, clasificarse para participar en la gran final nacional de la First Lego que será el 25 y 26 de marzo en la Universidad Politénica de Cartagena.



El primer premio Concello de Ferrol a los valores First fue para Catabótica del IES de Catabois de Ferrol; el segundo premio Diputación da Coruña aos Valores First fue para Mega Ribeira Super Lego, de Mega Riveira de Ribeira; la nominación National Innovation Award recayó en el equipo del IES de Fene, Os Robots do Pazo, los mismos que se hicieron con el premio Xunta de Galicia al proyecto.



El galardón al diseño del robot fue para Robot City Pobra, de Mega Riveira, el mismo centro del equipo ganador del premio al comportamiento del robot, que fue Mega Builder Team.



El equipo CTRL+T del IES As Telleiras de Narón ganó el premio Gabadi a la excelencia en ingeniería y el de Gazapo Xestión SL de Narón, el R4PZ4POS, se hizo con el premio PuntoGal a las nuevas promesas. Finalmente, fue Manuel Couceiro Martínez (del equipo CTRL+T) quien consiguió el premio al entrenador.