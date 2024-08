Los socialistas reclaman más personal técnico para agilizar los trámites y la atención en el área social

El Grupo Socialista en el Concello de Ferrol denuncia “o paso atrás” dado por parte del gobierno municipal en materia de atención a la ciudadanía, especialmente en lo referido a los servicios sociales.

La concelleira Eva Martínez Montero reconoce que la situación en esta área “é complicado no tocante ao capítulo de persoal”, algo que es y ha sido, como indica, “unha constante nos últimos anos”.

No obstante, advierte Eva Martínez que “polo menos no anterior mandato tratamos de buscar solucións, cos mimbres que tiñamos, como foron, por poñer exemplos, o POS Social ou os programas europeos, que nunca se pediran antes”.



Lamenta la anterior responsable del área social que “este ano, cun PP con maioría absoluta, non só non mellorou unha situación que denunciou en numerosas ocasións, senón que deu un paso atrás significativo, contando a día hoxe con menos persoal que no mandato socialista e só recurrindo, e con menos traballadores, ás fórmulas artelladas polo executivo socialista”, aseveró Martínez Montero.

Desde el PSOE también aseguran que la “atención á cidadanía está a ralentizar aínda máis as citas co persoal técnico e, de forma específica, coas traballadoras sociais”. Así, Eva Martínez explicó que “temos recibido queixas cidadás sobre o sistema do goberno local para outorgar citas, xa que, segundo nos indican, deben solicitalas a través do rexistro municipal, o que incrementa o tempo de espera para poder acceder a unha traballadora social”.



Así, la anterior responsable del área social criticó que “o goberno de Rey Varela fala de axilizar a administración e o que está a facer é todo o contrario, especialmente nunha área tan sensible e que precisa medidas de axilización como é a de política social”.



Por todo esto desde las filas socialistas locales reclaman que “se dean citas de forma presencial ou teléfonica nas zonas establecidas para os servizos sociais e pedimos que se potencie a área, tanto con persoal técnico como administrativo”, manifestó Martínez Montero.