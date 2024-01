Los socialistas piden explicaciones sobre el futuro de la Empresa Mixta de Turismo

El cese efectivo en su cargo de la gerente de la Empresa Mixta de Turismo de Ferrol en el día de ayer y el anuncio de que será la concejala responsable de esta área municipal, Maica García Fraga, la que se hará cargo de sus competencias de forma temporal hasta que se convoque la nueva plaza han sido recibidos con “estupor” por parte del grupo socialista municipal. La concejala Eva Martínez criticó el “oscurantismo” en el proceso de cambio y el hecho de que en tres meses desde que se anunció esta fecha de cese en su cargo no se haya hecho nada al respecto.



Martínez recuerda que en el consello de administración celebrado el pasado mes de octubre, su grupo apoyó este cese pero en ese momento se pidió “que, dada a relevancia deste organismo e do propio sector como motor de economía local, o goberno tivera en conta á oposición para avaliar o futuro da propia empresa e mesmo poñer enriba da mesa a viabilidade ou conveniencia doutros modelos, así como, no seu caso, elaborar as bases para a contratación dunha nova ou novo xerente”. Sin embargo, lejos de eso, apunta, “nin informou nin fixo os deberes”.



Por eso, consideran desde la formación socialista que el turismo “impórtalle pouco ao goberno”, señalando, además, que Ferrol no cuenta con redes sociales oficiales en este momento “o que é inasumible nun momento no que moita xente elixe destinos para Entroido ou Semana Santa” y cuando está a las puertas de celebrarse Fitur.



Asimismo, el grupo socialista anuncia que pedirá a la Secretaría Xeral que se clarifiquen dudas sobre si la concejala puede actuar como gerente, ya que se trata de una empresa mixta, no pública al 100% . La gerente tramitaba contratos y servicios así como subvenciones que se desconoce si podrán o no llevar a cabo la edila, que asume sus funciones provisionalmente, como informó el ejecutivo local.