Los socialistas de Ferrol critican la “indiferencia” del alcalde con respecto a la huelga de transportes

El grupo municipal socialista reitera la solicitud de información y la necesidad de que el gobierno del PP local “escoite” al colectivo del servicio de transportes que está en huelga.



El edil Julián Reina se refiere al “lamentable momento vivido no pleno do pasado día 4 de novembro, no que as verbas do grupo popular, deslexitimando a súa reivindicación, produciron a indignación dos traballadores e traballadoras de ALSA, chegando estes a abandonar o salón”, explica el concejal.

Desde las filas socialistas indican que “o goberno de Rey Varela limitouse a respostar que non hai novidades, o que supón a enésima mostra de falta de interese por parte do goberno municipal para escoitar aos representantes dos traballadores”, indican.

Actitud



Desde el grupo municipal, Julián Reina solicita de nuevo al gobierno local que “non se poñan de perfil ante este problema”, añadiendo que el alcalde de Ferrol “ten a obriga de escoitar aos traballadores e ser útil na solución do conflito”. Además, sostienen que “non pode actuarse como se aquí non pasara nada, xa que o servizo se presta no noso Concello e moitos dos traballadores son veciños nosos e, ademais, o conflito tamén está afectando aos usuarios do servizo, que tamén son veciños nosos na maior parte dos casos”, añadió Reina.

Con todo, el edil socialista subrayó también que resulta “lamentable que despois de catro meses de folga dos autobuses non exista nin o primeiro comunicado por parte do Concello á Xunta de Galicia”. l