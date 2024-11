Siguen sucediéndose las voces contrarias a un posible traslado de fondos del archivo militar

La Asociación Memoria Historica Democrática acaba de solicitar al Ayuntamiento de Ferrol que convoque la Mesa da Memoria, “para poder tratar o tema do traslado a Madrid dos fondos custodiados no Arquivo Intermedio Militar Noroeste, ubicado no Baluarte de Artillaría da Avenida do Rei, así como o Arquivo da Mariña, sito na Base Naval da Graña”.



Así, sostienen que es “algo que consideramos gravísimo porque, de producirse, imposibilitaría a consulta e estudio de toda una serie de documentación imprescindible para coñecer unha parte moi importante da historia da nosa comarca e de Galicia, sobre todo a relacionada co Golpe Militar de 1936 a Guerra Civil e as súas consecuencias”.

Además, hacen especial mención de las “causas xudiciais, constantemente consultadas por familias e historiadores e que ata agora contaban con toda atención do persoal a cargo dos citados arquivos”. Por todo ello consideran que “é imprescindible poñer en marcha un proceso de dixitalización da documentación concerniente a Galicia, que facilitará o traballo aos funcionarios e a quen realice as consultas”.



Ateneo Ferrolán



También desde el Ateneo se pronunciaron en las últimas horas en sus redes sociales sobre esta posibilidad.

Tildaron esta de “ineficaz, centralista, contraproducente, empobrecedora e de concepción anacrónica”, indicaron.