Preocupación por la posible salida de fondos del Archivo Intermedio Militar

El Bloque Nacionalista Galego y Ferrol en Común instan al gobierno de José Manuel Rey a que realice las gestiones que sean oportunas para preservar el Archivo Intermedio Militar, ubicado en dependencias del Baluarte del Infante (S. XVIII), en Ferrol, tras informaciones que alertarían sobre su posible traslado a Madrid.



Al respecto de este asunto, desde la Dirección del Instituto Histórico y de Cultura Militar, su máximo responsable, el coronel Luis Seselle, recuerda que hasta el día de hoy no les consta la existencia de ninguna orden al respecto emitida desde el Ministerio de Defensa para trasladar fondos documentales.

De todos modos, el coronel Seselle recuerda que el RD 1816/2009 de 27 de noviembre aprobó el reglamento que rige a los archivos judiciales militares “y hay que tener en cuenta la disposición transitoria única que dice que los procedimientos judiciales militares concluidos antes de 22 noviembre del 80 custodiados en los tribunales territoriales se transferirán al Archivo Histórico General de la Defensa, que está en Madrid”, advierte.



Por otra lado, explica que el artículo 383 de la LO 2/1989 de 13 abril dice que el acceso a estos expedientes judiciales es responsabilidad del tribunal militar, “aquí en Ferrol solo somos custodios de los mismos”, indica. Así, el director del Instituto Histórico precisa que una cosa es lo que dice la ley y otra que se vaya a producir de forma inminente ese traslado documental. “En la práctica, a día de hoy, no sabemos absolutamente nada de un posible traslado”. Es más, explica que las alarmas se produjeron porque “vino por las instalaciones ferrolanas una empresa con la que Defensa tiene un acuerdo marco de transportes, previendo que, tal vez algún día, se produzca esa remisión de documentos a Madrid, pero no se sabe si se hará y mucho menos cuándo, igual pasan otros treinta años más sin que haya movimiento alguno”, aseveró, al tiempo que añadió que “la ley es la que es y poco a poco se pueden ir llevando expedientes pero, por ahora no hay ningún plan, no existe nada, solo una empresa que vino a hacer una valoración”.

Interior del Archivo Intermedio Militar



Digitalización



En la misma línea se manifestaron también desde la Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática de Ferrol y la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Coruña, que exigen al Ministerio de Defensa la digitalización documental de los fondos que pudieran ser objeto de traslado y el mantenimiento de la totalidad de los mismos para que de este modo “se facilite o acceso a investigadores interesados no coñecemento histórico, nomeadamente aquelas causas e documentos sobre a represión franquista”.



Asimismo, sostienen que resulta “sorprendente e incomprensible que as sentenzas de penas de morte e outras condenas que se ditaron por tribunais militares ilexítimos como o que tiña como sede o cuartel de Zapadores en Ferrol ou o de Atocha da Coruña, entre outros moitos lugares do territorio galego, que forman parte da memoria da represión franquista e que se conservan no arquivo de Ferrol, se considere o seu traslado a Madrid simplemente alegándose a grande demanda de consulta destes fondos”, lamentan.

Así, los grupos de la oposición y las entidades de memoria histórica democrática coinciden al demandar que los fondos se mantengan en Ferrol y muestran su preocupación, compartida por el mundo historiográfico e investigadores, ante un posible traslado de los fondos.