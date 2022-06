El Sergas afirma que toda la hospitalización en el Marcide se mantendrá en el verano

El Sergas anuncia que durante este verano se mantendrá operativa la totalidad de la hospitalización en el Arquitecto Marcide. En un comunicado de prensa explican que todos los años se produce una reorganización de la actividad que implica áreas de hospitalización pero que en el CHUF “soe ser o terceiro andar do Hospital Naval”.



Los cambios se preparan para hacer frente a las vacaciones de la plantilla y a la menor demanda hospitalaria en esas fechas pero este año se mantendrán las unidades operativas en casi su totalidad.



La regulación responde a un Plan de Contingencia que se adapta a las circunstancias –así ha sucedido en diferentes etapas de la pandemia, por ejemplo– y que, “contempla posibles cambios de seren necesarios”.



La dirección del área sanitaria remarca que la planificación estival obedece a la racionalización de los recursos físicos y humanos, “mantendo toda a actividade clínica posible e garantindo as necesidades de cobertura asistencial e a atención aos procesos que non admiten demora”.