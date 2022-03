Seitura 22 potencia la inserción laboral de los jóvenes en zonas rurales

El Grupo de Desarrollo Rural Seitura 22, en el que están integrados los concellos de la comarca, con Ferrol a la cabeza, formará parte del proyecto “Nó rural”, junto a otros cinco GDR –Mariñas Betanzos, Terra Chá, Comarca de Lugo, A Limia-Arnoia, Eu-Rural– y la Universidade de Santiago. Los implicados firmaron este mes un convenio al respecto, que permitirá desarrollar esta iniciativa.





El objetivo de la misma es el de dinamizar la economía y el empleo rural, especialmente entre la juventud, al tiempo que se busca fomentar la innovación.





El documento fue firmado por el presidente del GDR y alcalde de Ferrol, Ángel Mato, además de sus homólogos José Antonio Santiso (Mariñas Betanzos,) Fe Legaspi (Terra Chá), José Ángel Santos (Comarca de Lugo), Gumersindo Lamas (A Limia-Arnoia) y Sandra González (Eu-Rural), y el rector de la USC, Antonio López, en la Vicerrectoría de Lugo en presencia de la Directora Xeral de Desenvolvemento Rural y Agader y del delegado de la Xunta en Lugo, además de cargos de la USC y representantes de los seis grupos de desarrollo rural.





Se trata, como se explica desde la gerencia de Seitura, de un compromiso mediante el cual las siete instituciones acuerdan trabajar en estrechar sus relaciones y unir fuerzas para incentivar y facilitar la inserción laboral de la juventud en zonas rurales.





Este objetivo, concretado desde el 2021 en el plan “Nó Rural”, busca dinamizar la economía rural y fomentar la innovación y está enmarcado dentro de la convocatoria de la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural al amparo del Leader Galicia 2014-2020.





El convenio facilitará la puesta en marcha de un servicio de prácticas y estancias en empresas del territorio, lo que permitirá, como explica la organización, “atraer a mozos e mozas emprendedoras e poñelas en contacto co mundo laboral rural”.







Así, alumnado del Campus de Lugo en distintas formaciones y grados, como el de Ingeniería Agrícola, Agroalimentaria, Forestal y Medio Natural, Paisaje, Robótica o Ingeniería Civil, entre otros, puedan realizar sus trabajos académicos y de investigación en entidades y empresas de los GDR participantes, entre ellos los de Seitura 22.





Del mismo modo, los GDR y la USC colaborarán para identificar bancos de oportunidades para los participantes en el proyecto, como explotaciones sin relevo, instalaciones ociosas, tierras disponibles y otras oportunidades de emprendimiento.





“Trátase de tender pontes entre institucións para aproveitar todo o talento co que contamos entre a xuventude que se está a formar e que necesita de facilidades para traballar e seguir aprendendo”, indican desde Seitura.





El proyecto “Nó rural” quiere establecer ese nudo de comunicación entre los diferentes agentes que ya están trabajando con empleo, juventud y sector agroganadero, constituyendo así una red de colaboración que favorezca la ansiada inserción laboral en los distintos concellos.





Un mercado en línea para los productos procedentes de Ferrolterra, Eume y Ortegal

Las actividades del GDR Seitura 22 pasan también por la puesta en marcha de iniciativas como la que abrió sus puertas el pasado mes, un mercado en línea que sirve de escaparate para productores de Ferrolterra, Eume y Ortegal





La plaza virtual ofrece lácteos, conservas, verdura, miel, repostería, licores o salsas y se puede acceder a ella a través de la web.





El mercado en línea del Grupo de Desenvolvemento Rural (GDR) Seitura 22 funciona como punto de encuentro entre los productores locales y los consumidores, con la idea, explica Miguel Teixido, gerente del GDR, de “poñer unha ferramenta para que a xente que produce nesta zona poida vender”. Los concellos que pueden hacer uso de este mercado virtual son los de Mañón, Ortigueira, Cariño, Cerdido, Cedeira, Valdoviño, Narón, Ferrol, Neda, Fene, Ares, Mugardos, Pontedeume, Cabanas, A Capela, As Pontes, Monfero, As Somozas, San Sadurniño y Moeche, además de los municipios de Vilarmaior y Miño.





En este proyecto, Seitura 22 asume los gastos de transporte de los pedidos y los vendedores canalizan sus productos a través de la asociación Agroalimentaria del Eume, con sede en As Pontes, o bien de manera directa. “O máis complexo son os envíos en frío, polo custe que teñen”, señala Teixido.





En este mercado virtual se pueden encontrar productos de todo tipo como miel de la Casa do Mel de Goente; repostería de Viuda de Domingo López, de As Pontes; conservas de pescado de La Pureza, de Cariño; Boletus edulis del monte de O Forgoselo confitados en aceite de oliva, verdura de Na horta da avoa María (Neda) y Hortabego (Monfero), lácteos de O Casal y Lácteos Algra (Brigantia), ambos de San Sadurniño, de Campo Capela y de Granxa Lourán (Monfero), salsas picantes de A Factoría do Lume Co. (Narón) y licores de la marca Meigas Fóra, que vende Agroalimentaria do Eume.