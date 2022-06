A sardiña reina nunha noite de San Xoán libre de restricións e marcada pola presenza de chuvias

A primeira noite de San Xoán sen restricións despois de dous anos de pandemia estivo marcada pola chuvia, anunciada desde hai días e que agardou ata última hora da tarde para facer acto de presenza e dificultar as celebracións veciñais ou privadas previstas en toda a comarca. No termo municipal de Ferrol había unhas 400 peticións de fogueiras (algunhas para o San Pedro, pero a práctica maioría para a noite de onte) e un dispositivo de seguridade especial para apagar lumes descontrolados se fose preciso.



O que si se disfrutou en todo o seu sabor foi a sardiña, prato case obrigado que, en sardiñadas populares ou como menú nos fogares, reinou no día de onte, aproveitando os económicos prezos aos que se vendía na praza. Había cantidade e calidade e o custe do quilo non se incrementou por mor do San Xoán, como se prevía, senón que se mantivo na liña das xornadas anteriores. As peixarías manexaban prezos para as capturas do día en torno aos seis euros e houbo incluso ofertas en cadeas de supermercados que rebaixaron esa cantidade.



Outro importante ritual da xornada é a recolleita de flores e prantas aromáticas para deixalas en auga ao orballo da mañá e lavar a cara ao día seguinte. En Canido mesmo organizaron unha ruta para buscar estas prantas pero suspendeuse porque empezou a chover. Deu tempo, antes, a escoitar no Centro Cívico a Antón Cortizas falar da noite de San Xoán e as tradicións asociadas a elas. No barrio planificáronse actuacións musicais en distintos establecementos hostaleiros, que ademais ofrecían sardiñas, churrasco e petiscos. Tamén estaban previstas para a praza do Cruceiro.



Valón, San Xoán de Filgueira, Caranza, Esteiro (a fogueira de Batallones, con presenza do alcalde no acendido) e moitas outras entidades veciñais e culturais recuperaron o espírito desta celebración coa idea de festexar, deixar atrás o malo e renovarse na noite máis curta, asociada a rituais máxicos e de renacemento en toda Europa. Os concellos e parroquias de toda Ferrolterra viviron tamén con intensidade esta noite, nalgúns casos con programación local como en Ortigueira –o Concello, cos comerciantes e a Comisión de Festas de Santa Marta– ou As Pontes –Noite Meiga no Canal IV–.