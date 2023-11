Salen a licitación las obras del local sociocultural de la AVV de Serantes, en Ferrol

Hasta el próximo día 27 pueden presentarse las ofertas oportunas para concurrir al proceso de licitación de la rehabilitación integral del local sociocultural de la Asociación de Vecinos de Serantes, que sale a concurso por un importe de cerca de medio millón de euros, sin impuestos –499.795,98 euros– y 604.753,12 euros, con el IVA incluido. La obra está cofinanciada en un 35,85 % con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y por el Concello, en un 64,32%.

El plazo de ejecución es de ocho meses y deberá estar concluida antes del mes de septiembre, al contar con fondos de la Unión Europea.



El alcalde, José Manuel Rey, informó ayer al término de la Xunta de Goberno Local de esta actuación, que, según explicó, ha tenido que pasar por un largo proceso de actualización, ya que el anterior gobierno local dejó inconclusos y que supusieron “hasta unha ducia de trámites que non estaban feitos cando chegamos ao goberno polo que non se podía licitar a actuación, xa que o expediente non estaba completo”. Respondía de este modo a las críticas que el grupo municipal socialista efectuaba la semana pasada, instando al ejecutivo a la licitación para no perder los fondos Next Generation.

De este modo, el regidor enumeró los “flecos” que quedaron pendientes y a los que debieron hacer frente para poder concluir el expediente. Entre estos, se encontraba, por ejemplo, la necesidad de tener aprobado un plan antifraude que vio la luz recientemente.



Recordó que el pasado mes de julio se aprobó una modificación del proyecto básico y de ejecución, reduciendo de 12 a ocho meses los trabajos; en septiembre se remite el expediente completo y se firman los pliegos administrativos; el octubre se incorpora el informe jurídico favorable y el test de evaluación de riesgos; y, en noviembre, la intervención municipal emite el informe de fiscalización del expediente que permita esta licitación.



La rehabilitación supone actuaciones de mejora energética y ampliación del local social, con una redistribución de la zona exterior e interior. El nuevo volumen proyectado será destinado a ambigú y sala de reuniones, con una superficie de 90 metros cuadrados. También se mejorará la zona de estacionamiento.



El alcalde aseguró que aunque los plazos de ejecución “son bastante xustos” no se permitirá que se pierdan los fondos y, en este sentido, resaltó que “este goberno non se esqueceu do proxecto senón que o tivemos presente dende que empezamos e adicamos tres meses a facer todos os trámites”.

PSOE

El exedil de Urbanismo socialista, Julián Reina, llamó la atención sorbe el hecho de que el proyecto “apareza na xunta de goberno despóis das críticas do PSOE” y aseguró que las correcciones a las que hace mención el regidor local “non son, nin máis nin menos que as habituais nos expedientes de contratación entre a parte técnica e a administrativa e iso faise nunha semana, non en catro meses”