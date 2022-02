S. Olwen | “La magia se encuentra en la gente, los lugares, Galicia es pura magia”

Stephanie Olwen, ferrolana de 1985, se confiesa una enamorada de su tierra, donde trabaja en el sector turístico y hotelero. Compagina sus estudios con el trabajo y siempre saca tiempo para cultivar lo que más le gusta, la literatura. Acaba de publicar su primera novela, “El acertijo de Anat”, de la Editorial Caligrama.

La propia Olwen nos cuenta detalles sobre la novela y sus inquietudes.



¿Cuándo empieza tu relación con la literatura?

Recuerdo cuando hice la Primera Comunión y alguien me regaló una libreta grande de tapas duras y un diario. Al principio me sorprendió, pero luego, resultó ser algo primordial para mí porque comencé a escribir pequeñas historias que pasaban por mi cabeza. En el año 2012 comencé a escribir mi primera novela, “Una vida complicada”. Fue en el año 2017 cuando me presenté al IV Concurso de Narrativa para Autores Noveles Manuel Díaz Vargas y quedé entre los 12 finalistas.



¿Y en qué momento se gesta tu libro “El acertijo de Anat”?

El nombre de Anat llegó a mi mente sin más. Busqué información sobre ella, y lo poco que encontré, captó mi interés enseguida. También, lo hicieron varios documentales sobre algunos de los lugares increíbles que menciono en la novela. Poco a poco fui desarrollando a mis personajes y finalmente una historia en la que trabajé mucho.



¿Puede adelantarnos un poco del contenido de la novela, ¿qué nos podemos encontrar?

En ella podremos encontrar lugares mágicos pero reales, seres legendarios, tribus y hasta dioses de diversas culturas.



¿Por qué razón se ha decantado por el género fantástico?

La verdad es que me resulta difícil de explicar. En realidad, yo no lo he elegido, él me ha elegido a mí, apareciendo toda esta historia en mi cabeza. Me encantan las historias donde hay magia, brujas, dioses y seres mitológicos, la verdad es que adoro este género.



¿Ya hay alguna fecha prevista para presentar el libro en la ciudad?

Sí, en la Central Librera de la calle Dolores. Anunciaremos la fecha en nuestras redes sociales.



¿Rondan ya por su cabeza nuevos proyectos literaios?

La verdad es que sí. Me encantaría hacer una segunda parte donde uno de los personajes secundarios cobrase protagonismo pudiendo así dar respuestas a ciertas dudas que surgirán en esa nueva historia.



¿Sabe ya que acogida está teniendo el libro entre los lectores?

Todavía es un poco pronto para saber cómo está funcionando ya que “El Acertijo de Anat” en formato ebook salió a la venta el pasado día 11 de enero y no fue hasta el día 20 cuando se puso en circulación el libro. Espero que a la gente le guste mucho.



¿Qué inspira a una escritora novel como usted?

Pues la verdad es que yo creo que la magia se encuentra en muchos lugares y también en su gente. Galicia es pura magia de hecho, y ha sido una gran fuente de inspiración para mí. Sus bosques, sus ríos, las playas, sus aves y su esencia son dignos de inspiración para cualquier artista, sea del género que sea.