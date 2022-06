De ruta por el Camino Inglés a través de las ilustraciones de dos artistas en su peregrinación

Las artistas Maru Godás, catalana, y Róisín Curé, irlandesa, vivieron el pasado verano la experiencia de realizar el Camino Inglés desde Ferrol. A lo largo de su peregrinación, fueron plasmando en sus cuadernos muchos de los espacios y lugares que iban dejando a su paso, como el puente de As Pías con las grúas y “jackets” de Navantia Fene al fondo, el molino de las Aceas, en Narón, o la fachada marítima de Pontedeume. Estos y otros dibujos, hasta un total de 25, resultado de la experiencia de ambas creadoras, dan forma a la exposición “O debuxo é o camiño. O Camiño Inglés” que desde ayer y hasta el día 28 puede ser visitada en la sede ferrolana de Afundación tras su paso por Santiago y A Coruña.



Todas las ilustraciones están montadas en tela de alta calidad y se muestran en 22 cajas de luz de doble cara, lo que permite resaltar su calidad.



Aneiros

“Froito desa peregrinación debuxada que levaron a cabo durante unha semana partindo de Ferrol e tras unha primeira parada na Coruña, xorden as ilustracións que hoxe compoñen esta exposición e unha gravación que amosa, case en directo, o que as artistas vivían e debuxaban en cada lugar”. Así lo destacó ayer la delegada territorial de la Xunta, Martina Aneiros, que tomó parte en la inauguración de la muestra acompañada de la comisaria del Xacobeo 21-22, Cecilia Pereira.



Aneiros puso también en valor esta nueva propuesta, enmarcada en el Xacobeo 21-22 dentro de la iniciativa “Cadernos de Viaxe” que se llevó a cabo el pasado año con el objetivo de acercar a diferentes artistas de variados estilos a las rutas xacobeas.



“Debuxo e Camiño volven darse a man nesta iniciativa, financiada integramente por Turismo de Galicia, e que afonda na mirada que estas ilustradoras obtiveron da súa experiencia como peregrinas”, dijo.



Aprovechó además la ocasión para reivindicar el peso ganado en los últimos años por el Camino Inglés, señalando en este sentido que “no que vai de mes de xuño 52.110 peregrinos lograron a compostela tras recorrer esta ruta, un 71,5% máis que durante o mesmo período do ano pasado cando se selaron 14.825”, indicó Aneiros. “Isto fala do crecemento exponencial que está a vivir este itinerario e que o leva a pugnar polo terceiro posto entre as rutas xacobeas máis transitadas xunto ao Camiño Portugués da Costa”, añadió la delegada territorial.