El rural vuelve a cargar contra el Concello por el “abandono” del área

La Asociación de Vecinos de la Zona Rural de Ferrol volvió a denunciar durante la mañana de ayer el “abandono” del área por parte del gobierno local. Por medio de una rueda de prensa, celebrada a los pies del edificio consistorial, el presidente de la entidad, Manuel Sendón, censuró que, para el Concello, la zona rural “casi no existe”. En este sentido, el representante de los vecinos aseveró que, pese a constatar “las buenas intenciones de la concejala Ana Lamas”, estas no se plasman “en obras”.





De esta forma, Sendón admitió que se estaban realizando algunas actuaciones –aprovechando la ocasión para cargar contra el anterior regidor, Jorge Suárez, al que acusó de dejar “el listón muy bajo”–, pero que de los más de 1,6 millones de euros comprometidos para la zona procedentes de los fondos POS de la Diputación, asegura que “no se ha ejecutado ni el 50%. “Vemos que la deriva a la que está llevando todo esto es que las obras se retrasan cada vez más y que hay obras que ni se han licitado”, denunció Sendón.





Saneamiento

Uno de los principales puntos de conflicto de la Asociación tanto con el ejecutivo actual como con el anterior es el saneamiento de la zona. “Se nos ha contado la milonga de siempre de que estaba ligado a la encomienda de Emafesa, a la aprobación de sus cuentas”, censuró el representante, señalando que recientemente se mantuvo una reunión con el alcalde, Ángel Mato, en el que se les mostró el proyecto.





No obstante, tal y como apuntó el presidente de la entidad, respecto a esta actuación se presentan dos problemas: por una parte la falta de información, dado que, afirma, se les comunicó que se realizaría una reunión del Consejo de Administración de Emafesa y que posteriormente el proyecto se llevaría a un pleno extraordinario, pero de momento no se les ha comunicado cómo avanzan los mencionados trámites. Por otra, Sendón aseveró que, cuando se desarrolló el proyecto, en el año 2015, este tenía un presupuesto de 6,5 millones de euros y un plazo de ejecución de cinco años, pero que el que les fue presentado recientemente requiere de una inversión de diez millones y un plazo de ocho años. Esto supondría, apunta el representante, que no estaría ejecutado hasta 2030, algo que los vecinos consideran “inaceptable”.





Desbroces y cultura

Otros dos puntos de gran conflicto entre la Asociación y el gobierno local son los desbroces y la realización de eventos culturales en la zona. En el primero de los casos, Sendón denunció que, pese a acordarse con el BNG la remunicipalización del servicio, la prometida cuadrilla todavía no ha sido contratada y que tampoco se ha adquirido “ni un solo tractor”. En este sentido, la entidad critica que no se realizasen los pertinentes desbroces en otoño y pone en duda que se vayan a desarrollar los de primavera, que comenzarían a partir de mayo.





En lo referente al ámbito cultural, la Asociación volvió a demandar nueve actuaciones en el programa Ferrol Escena, además de criticar que tanto en el Festea como en el calendario navideño ninguno de los eventos se desarrollase en la zona.