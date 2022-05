Rueda reclama que la igualdad no sea “una cosa de partidos sino de la sociedad”

El próximo presidente de la Xunta, el popular Alfonso Rueda, pasó ayer por Ferrol para participar, al mediodía, en un acto político sobre igualdad en una terraza del muelle, acompañado por el portavoz del PP en el Concello, José Manuel Rey, y por la delegada autonómica en Ferrolterra, Martina Aneiros.





Arropado por decenas de simpatizantes, Rueda reivindicó el trabajo del ejecutivo autonómico en este campo y reclamó que el apoyo a los avances en la igualdad de hombres y mujeres atraviesen toda la sociedad y no se adscriban a unos partidos u otros.





“No vamos a dejar que ningún partido, ni siquiera el Partido Popular, se apropie de la causa de la igualdad que es de todos”, aseguró. “EL PP es el partido que más se parece a Galicia y vamos a tomarnos esto mucho más en serio todavía. No vamos a dejar que nos etiqueten, que esta sea una causa de la que no podamos hablar porque somos del PP o que otros puedan hablar mucho porque son de partidos que esto se lo creen más. Es cuestión de demostrarlo y yo me lo creo de verdad, y José Manuel y Martina se lo creen de verdad. Os pido que consigamos que esto no sea una cosa de partidos ni de políticos, que sea una cosa de la sociedad”, añadió en el transcurso del acto.





Insistió Rueda en la implicación de su partido para continuar progresando y aclaró que no caben negacionismos ni pasos atrás en la lucha contra la violencia machista.





Recordó además que él mismo tuvo durante años, como vicepresidente de la Xunta, las competencias de igualdad y recordó que la primera mujer en presidir el Senado era del Partido Popular (Esperanza Aguirre), así como dos de las tres primeras mujeres diputadas en el Parlamento de Galicia.





También citó la implantación de un Plan de Igualdade en los gobiernos de Manuel Fraga y la creación de la Consellería de Igualdade por parte de Feijóo.





Las metas electorales: volver a dirigir Ferrol, la Xunta y el Gobierno central

La próxima cita electoral en la agenda son las municipales de 2023. Con ellas en mente, Alfonso Rueda abogó por que el PP recupere el gobierno de Ferrol, consiguiendo un mejor resultado que en 2019, cuando le faltó un concejal para llegar a la mayoría absoluta. El otro objetivo es el Gobierno Central y tener así una alineación de las tres administraciones bajo un mismo partido. “Es importante que ahora empujemos todos con el ejemplo, con la fuerza y con la capacidad de ordenar las cosas rápido en Galicia para que Alberto Núñez Feijóo sea cuanto antes presidente de España y poder hacer cosas también por Ferrol”.