La doctora ferrolana Rosa Arroyo, Medalla de Oro y Brillantes del Colegio Médico de A Coruña

La Junta Directiva del Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de A Coruña ha decidido, por unanimidad, a propuesta de la Comisión de Honores y Premios, conceder la Medalla de Oro y Brillantes de la institución a la doctora Rosa Arroyo Castillo, una facultativa “excelente, solidaria, comprometida con el profesionalismo médico, firme defensora de la medicina basada en la evidencia y oftalmóloga de reconocido prestigio”, como recoge el acta de concesión.

La doctora Arroyo nació en Berna (Suiza) en 1962. Es licenciada en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid y realizó el MIR en el Hospital Universitario La Paz, donde ejerció como especialista en Oftalmología durante cuatro años. Además, es doctora en Ciencias de la Salud por la Universidad de A Coruña. Desde 1994 presta sus servicios en el actual Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol, donde, entre otras responsabilidades, fue directora de Procesos Quirúrgicos.

Formó parte de la Junta Directiva del Colegio Médico de la Provincia de A Coruña durante doce años como vicepresidenta, secretaria general y vicesecretaria, hasta 2018, cuando fue elegida la primera mujer en formar parte de la Comisión Permanente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España (CGCOM) como vicesecretaria general, cargo que renovó en las elecciones celebradas en 2021 y en el que “viene demostrando una gran dedicación y entrega en defensa de la profesión”.

Además, es la coordinadora del Observatorio contra las Pseudociencias, Pseudoterapias, Intrusismo y Sectas Sanitarias de la Organización Médica Colegial, donde realiza una “excelente e impagable labor para concienciar sobre el peligro que suponen las prácticas que no están ajustadas a la mejor evidencia científica disponible”.

Rosa Arroyo también ha desarrollado una intensa labor como voluntaria. Pertenece a la Comisión de Cooperación y Solidaridad colegial y, “al margen del trabajo que realiza entre nosotros a favor de los que más lo necesitan, ha participado en campañas de ámbito internacional como las realizadas en Nicaragua, campamentos de refugiados del Sahara Occidental, India, Burkina Faso y República del Chad”.

Para la doctora Arroyo, la concesión del galardón “ha sido una enorme sorpresa con la que me siento abrumada. Muchas gracias al Colegio, a su Junta Directiva y a la Comisión de Honores y Premios por este gran reconocimiento”. A lo largo de su trayectoria, la facultativa ha intentado “conocer la profesión desde todos los ángulos posibles. He tenido la suerte de ejercer en un hospital, el de Ferrol, donde se demuestra que no hace falta trabajar en un centro enorme para ser buen médico. Y con mi labor en el ámbito de la gestión y en la actividad colegial he tratado siempre de mejorar la calidad de la atención a los pacientes”.

Junto a Rosa Arroyo han recibido la Medalla de Oro y Brillantes del Colegio Ramón Cobián Varela, Luis Concheiro, Fernando Diz-Lois, Manuel Sánchez Salorio, Juan Suárez Barros, José Peña Guitián, José Fernández Pernas, Ángel Carracedo Álvarez, Alfonso Castro Beiras, José Castillo Sánchez, Javier Martínez Pérez-Mendaña, Joaquín Potel Lesquereux, Alfonso Solar Boga, Marisa Crespo Leiro, Arturo Louro, Diego Murillo Carrasco y Santiago Rey Fernández-Latorre.

El galardón le será entregado en el transcurso del XV Encuentro Médico, que se celebrará el próximo 17 de junio en la Facultad de Medicina de Santiago de Compostela.