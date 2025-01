La Room desvela su extensa programación de conciertos hasta finales de mayo en Ferrol

La Sala Room ha hecho pública su agenda de conciertos, con una mayoría de citas respaldadas por la Xunta de Galicia a través de la Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic) al formar parte de la Rede Galega de Música ao Vivo, donde se promueven un total de 30 actuaciones en el local de Sol 142, que se suman a otras ya confirmadas.



Así, el 25 de enero abrirá Virginia Red y le seguirá al mes siguiente el evento La Room Electrónica el día 1, continuando con Sr. Salvaje (7), Cora Velasco (8), Roger de Flor (14), Baluarte (15), Felix Slim (21), Tigre y Diamante (22) y Ton Risco y Marcos Teira (28). En marzo estará Nat Simon con banda el día 1, El Mercado de Rosen (7), Carlos Mosquera “Mos” (14), Stormy Trucks (15), Blues do País (22), Manopuesta (21), Lady Lázarus y Andrés Rodríguez (23), La Room Electrónica (28) y SOS (29).



En abril, el escenario es para Far Away Place (4), Zest (5), Kurwa (12), Keepers (16), Tributo a Marea (17), Sintrom (18), Nuevo Plan (19), Carla de Figueredo & Cabe García (25) y Yo, Minoría Absoluta (26).

En mayo, el último mes con programación completa por el momento, estarán Flying Mosquitos (2), A pelo (3), Jay Joe & The Blues Preachers - Delta Blues (9), Los Alcántara (10), Dúo Fenel (17), Rockers go to hell (30) y, por último, Sr. X (31).