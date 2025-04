La ría de Ferrol monopoliza la extracción y venta de zamburiña en toda Galicia

Es uno de los mariscos más característicos de la ría de Ferrol que, como le ha sucedido a otros a lo largo de las últimas décadas, ha tenido etapas de escasez –incluso de desaparición– y de relativa abundancia.



La campaña de extracción de la zamburiña, en la que están implicados los tres pósitos, comienza en mayo y se prolongará hasta el mes de octubre. En ella participarán los 13 barcos –ocho de Ferrol, tres de Barallobre y dos de Mugardos–, es decir, los que tienen rastro de vieira y que entre enero y principios de marzo estuvieron implicados en la campaña de recolección de vieira más larga en la historia del sector marisquero local.



La incógnita con la que afrontan los 39 tripulantes –cada barco puede tener un máximo de tres trabajadores a bordo– es si la próxima campaña se va a parecer más a las del 2018 a 2023 o si, por el contrario, será una continuación de la del año pasado, cuando solamente se extrajo la décima parte –menos de 2.900 kilos, que las de las campañas anteriores. En 2021, por ejemplo, se recolectaron 43 toneladas de este bivalvo que solamente se trabaja, al menos desde hace casi una década, en la ría de Ferrol.



Más del 90% es local

Desde 2018, prácticamente toda la zamburiña que se vende en las lonjas gallegas tiene su origen en la ría de Ferrol, pero no siempre fue así. Hasta 2010 no apareció en la lonja local tras una década y media de ausencia. No se conoce el motivo –o, al menos, no se pudo precisar–, pero, de repente, volvió a poblar el fondo marino de la ría.



Con todo, su importancia ha ido a más en los últimos tiempos. En 2017, por ejemplo, de los 10.800 kilos que se comercializaron en las rulas de la comunidad autónoma, la mitad, más o menos, procedía de la ría local. Sin embargo, ese porcentaje subió al 90% el año siguiente: 18.700 kilos de 20.500 totales se recolectaron en Ferrol.



Las cofradías tienen buenas expectativas, pero, como sucedió hace dos meses y medio con la vieira, hasta que no se pongan a faenar va a ser difícil saber la situación real. El precio medio también ha ido aumentando en los últimos tiempos, alcanzando los más de 19 euros por kilo en la última campaña.

Mar concede a Barallobre dos permisos para algas

La dirección territorial de la Consellería do Mar ha publicado la lista provisional de embarcaciones admitidas en el proceso selectivo de dos permisos para la extracción de algas desde embarcación en la ría de Ferrol, de acuerdo con lo que establece el plan de explotación conjunto para el periodo 2025-2027. Se abre ahora un plazo de 15 días hábiles para que las personas que lo deseen presenten alegaciones a las puntuaciones de cada uno de los candidatos, un total de seis, según figura en la documentación. El plan de explotación establece un máximo de nueve embarcaciones este trienio (siete de Ferrol y dos de Barallobre), si bien actualmente solo están otorgadas las correspondientes al pósito de Curuxeiras. Cada barco tiene dos cupos.