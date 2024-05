Rey Varela reclama al Gobierno "el mismo trato" que el resto de ciudades "con la estación intermodal"

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, ha subrayado esta mañana, en el primer acto de campaña de las elecciones europeas, la solvencia de los tres candidatos gallegos de la lista del Partido Popular (Francisco Millán Mon, Adrián Vázquez y Pablo Gómez) para "defender los intereses de Ferrol y de Galicia en Bruselas".



El regidor ha asegurado que "nos jugamos mucho en la política comunitaria" y se ha referido en concreto a dos "temas de alto contenido estratégico para nuestra ciudad": el Corredor Atlántico de Mercancías y la captación de fondos.

Sobre el primero ha explicado que fue "una enmienda de Millán Mon la que permitió la incorporación de Ferrol a ese corredor en su red básica, pero desgraciadamente el Gobierno de España no nos incluyó y, además, trata de posponer la ejecución de las mejoras de la infraestructura para la conexión con la alta velocidad hasta 2050". "Ferrol no va a renunciar a la alta velocidad, ni a la mejora de la línea Ferrol-A Coruña, ni a la estación intermodal porque lo que no va a permitir es ser menos que las otras seis grandes ciudades de Galicia que ya tienen firmada la estación y programadas inversiones". Así, le pidió al ministro Óscar Puente "hechos" y una reunión para "poner sobre la mesa la conexión ferroviaria con A Coruña, la estación intermodal clave porque puede ser la primera piedra para que tengamos una nueva línea modernizada con A Coruña, para que en nuestra estación pueda darle salida a las crecientes mercancías por contenedor que llegan a nuestro puerto, uno de los más importantes de Galicia y también de España".

El otro eje es la captación de fondos procedentes de Bruselas y, para ello, se refirió a los "datos socioeconómicos que justifican una discriminación positiva". "Ferrol", ha añadido Rey Varela, "está en un momento clave para elegir entre consolidar esa recuperación o generar un nueva frustración". El alcalde puso de relieve los "indicadores que dicen que estamos ganando población y empleo" y afirmó que de lo que se trata es de "acelerar esa tendencia" que tiene en los fondos europeos una "palanca fundamental".

El presidente del PP ferrolano ha insistido en que esos objetivos de "estabilidad y progreso" son factibles si la ciudadanía "nos da su confianza, que es fundamental para que Ferrol pueda seguir avanzando" y contrapuso el modelo "de estabilidad, de las mayorías de los acuerdos" que representaría el Partido Popular con el "de la parálisis, la confrontación y los enfrentamientos del resto".