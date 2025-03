Rey Varela: “Ferrol superou oito anos de inestabilidade permanente”

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, aseguró ayer en las Conversas no Parador del Club de Prensa que a pesar de que “queda moito por facer”, la ciudad se encuentra en un “momento ilusionante e esperanzador”.



El regidor aludió a los grandes proyectos –Abrir Ferrol ao mar, Cidade do Deporte, Sánchez Aguilera o la estación de radio de Mandiá– como elementos de esa “transformación urbana que non tivemos ata agora”, pero, sobre todo, resaltó los mecanismos que la van a hacer posible. “A estabilidade é a clave na vida, na economía, en todos os ámbitos, tamén na administración pública. Ferrol superou oito anos de inestabilidade permanente”, explicó.



Esa situación va acompañada, subrayó, de un “proxecto de cidade ambicioso” que en las próximas semanas “alcanzará un dos compromisos que nos marcamos: que todos eles estean en marcha no ecuador do mandato”.



El alcalde puso sobre la mesa algunos datos favorables, como el incremento de la población en 2024, los 20.000 afiliados a la Seguridad Social o el aumento en la concesión de licencias.



Con todo, precisó que la clave, más allá de los proyectos, es la capacidad del ejecutivo municipal de “blindar o financiamento para poder executalos, para poder levar a cabo as cousas que dixeches que ías facer. Queremos chegar á metade do mandato –en tres meses– aos 50 millóns para ir executándoos nos vindeiros anos”.

Abrir Ferrol ao mar

Un avance de lo que será uno de los proyectos estrella del gobierno, dijo Rey Varela, es la reforma de la fachada marítima: “Ver o mar, máis sendas verdes e peonís e aparcadoiros disuasorios”, enumeró. El regidor define esta iniciativa como la “gran transformación da cidade” y destaca el efecto “non só físico, senón tamén psicolóxico” que generará el derribo de la muralla del Arsenal. “Estamos coas últimas autorizacións sectoriais e contamos con que este ano comece a ser realidade”.

Sánchez Aguilera

Con un planteamiento similar –“máis zonas verdes, máis espazo público conquistado para o peón, máis conexión urbana”, apuntó– se concibe la actuación en el antiguo cuartel Sánchez Aguilera. Avanzó que “está en redacción, en abril contamos ter o proxecto e logo a licitación”. “Vai ser outro antes e despois”, añadió, “porque supón tamén derrubar muros, novas zonas verdes, carril bici, sendas peonís e aparcadoiros en condicións do século XXI, non como agora”.

Cidade do Deporte

El primer edil calificó la “herdanza recibida” en este ámbito como “terrible”. El ejemplo que puso fue las condiciones del suministro eléctrico en el polideportivo de A Malata, a través de un generador –actualmente está en vías de resolución con una nueva acometida– “cando o Baxi está a xogar competición europea”. En estos momentos, el Concello está recibiendo los proyectos de cada intervención y espera empezar a licitar este año “unha parte importante da Cidade do Deporte”.

Museo de Ferrol

La primera sede del Museo da Cidade será el Torrente Ballester, pero habrá una segunda, en concreto la centrada en el Ferrol modernista. Será en “un dos grandes edificios modernistas que ten a cidade” y, aunque no dio detalles, el más señero de todos que está sin uso hoy es la antigua sede de la Cruz Roja. En cuanto al Torrente, en las próximas semanas “teremos pechado o proxecto museístico de acordo coa Xunta e tamén o arquitectónico para acometer las adaptaciones necesarias”.

Servizo de Axuda no Fogar

Rey Varela se refirió a la “sensibilidade social” de su ejecutivo y a la inversión en el Servizo de Axuda no Fogar recientemente adjudicado. “Duplicamos o importe porque as listas de agarda que temos agora son inasumibles”. El objetivo, apuntó, es que este 2025 no haya nadie con un grado 2 sin ese servicio. “Agora temos un cento de veciños e veciñas nesa situación”, precisó. Además, se congratuló de los avances en las dos residencias de mayores en marcha, en Castilla y O Bertón.

Mandiá

Con Xunta y Puerto trabaja el Concello, explicó el alcalde, para “poder dispoñer de 900.000 metros cuadrados de suelo industrial en Mandiá. De esa manera “responderemos a unha demanda histórica que nos permitirá captar proxectos estratéxicos”. Para poder acelerar, Ferrol se ha adherido al nuevo instrumento puesto en marcha por la Xunta, las zonas Zapes. Esta sería compatible con la ciudad deportiva del Racing en el caso de que el club –antes del miércoles– dé su plácet.