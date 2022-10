Rey Varela destaca la inversión para la VAC y la AC-862 en los presupuestos de la Xunta

La inversión de 43 millones de euros en cuantías plurianuales para la Vía de Alta Capacidad–VAC–, con tramos en la comarca como el de San Sadurniño-A Sanguiñeira, un nuevo espacio de 7,5kilópmetros que ampliará la autovía AG-64 y ocho millones de euros en 2023 para licitar un nuevo ramal de la VAC , que servirá de eje vertebrador para los concellos de Ferrolterra, Ortegal y A Mariña Occidental ha sido valorada por el diputado autonómico ferrolano José Manuel Rey, que no dudó en señalar que los presupuestos de la Xunta “cumplen el compromiso adquirido en el Pacto de Estado por Ferrol”.

La inversión, explicó el popular, casi se duplicará en las próximas dos anualidades (15 millones en 2024; 15 en 2025 y 5 millones, en 2026) con el objetivo de que sea una realidad lo más pronto posible.

La actuación en la VAC, explicó Rey Varela, responde a que “Ferrol, Eume y Ortegal necesitan contar con unas infraestructuras que vertebren nuestro territorio y permitan recuperar el liderazgo de Ferrol en el norte de Galicia”.

Además, Rey Varela destacó otra importante inversión destinada a mejorar la movilidad en Ferrolterra y Ortegal como es la segunda fase de la AC-862. A esta actuación se destinaría una partida de cuatro millones en 2023, cinco para 2024 y otros tantos en 2025.

Como explicó el diputado autonómico ferrolano, este otoño está prevista la finalización de la primera fase de la AC-862 San Sadurniño-Campo do Hospital y se prevé licitar la segunda fase Campo do Hospital-Ponte de Mera, con casi 14 millones de euros.

Estas dos infraestructuras son un reflejo, para el PP, de que la Xunta “plasma en sus presupuestos la principal infraestructura que depende de sus competencias para mejorar la movilidad de las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal”.

José Manuel Rey demanda, para completar las comunicaciones, que el Gobierno central plasme en sus presupuestos las inversiones para mejorar y modernizar las conexiones ferroviarias entre Ferrol-A Coruña.