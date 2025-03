Rey Varela se compromete a que la reforma de la plaza de Rosalía se acometerá en 2026

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, se comprometió esta mañana con la directiva de la AVV de San Xoán-O Bertón a acometer la demandada reforma de la plaza de Rosalía el año que viene, incluso si es necesario sufragar la obra con fondos municipales. Con motivo de los diferentes anuncios realizados ayer lunes por el presidente de Galicia, Alfonso Rueda, tras finalizar el Consello da Xunta en Ferrol, el regidor se reunió con la entidad vecinal para abordar las diferentes intervenciones que se realizarán en el barrio.



Así, Rey Varela trasladó a los representantes que dos de las actuaciones más reclamadas por los vecinos, la reforma del campo de fútbol y el nuevo local social –ambas integradas en el mismo proyecto–, están incluidas en el convenio entre ambos gobiernos para la “transformación urbana” de la ciudad naval. Cabe recordar que, mediante este acuerdo, la Xunta aportará un total de nueve millones de euros y el Concello tres para realizar casi una veintena de iniciativas “estratéxicas” para el municipio, tales como el futuro museo del Modernismo, el primer tramo de la calle Rubalcava o la mencionada actuación en San Xoán –valorada esta última en 1,3 millones–.



“Estamos moi contentos porque o compromiso da Xunta de Galicia materialízase con inversións reais que, como en este caso, os veciños levan anos demandado”, aseveró el alcalde. Respecto a la plaza de Rosalía, Rey Varela aseveró que “comprometémonos, tras non poder contar con fondos de Transición Xusta, a executar esta actuación para a que buscaremos outras axudas e, de non conseguilas, asumiremos íntegramente a súa reforma no 2026 cos orzamentos dese ano”.



Por su parte, el presidente de la AVV, Andrés Medín, afirmó que, desde la entidad, “desexamos que estas intervencións poidan levarse a cabo o máis axiña posible”, incidendo en el impacto de las mismas en el barrio.