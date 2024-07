Rey Varela brinda su apoyo a Asime de cara a implantar nuevos proyectos industriales

La junta directiva de la Asociación de Industrias del Metal y las Tecnologías Asociadas de Galicia (Asime) se reunió este lunes en su sede del CIS de A Cabana, en Ferrol, para analizar la situación y perspectivas de futuro del sector. Este encuentro contó además con la participación del alcalde ferrolano, José Manuel Rey, que trasladó al ente patronal el apoyo del consistorio de cara a la implantación de futuros proyectos industriales en el municipio.



Y es que, como se señaló desde la propia entidad, más de una veintena de empresas asociadas tienen sus instalaciones en la zona de Ferrolterra, principalmente de segmentos como la construcción naval –civil y militar– o la eólica marina. Precisamente sobre este último, el ente subrayó su gran apuesta por esta área de negocio, comenzando por la creación años atrás del Galician Offshore Energy Group (GOE-Asime) y el posterior impulso de su International HUB, un punto de encuentro de referencia para empresas del sector –que también se celebra en el CIS–.



“Ferrol, como cidade, ten as súas portas abertas as empresas do sector industrial, do metal, porque cremos en Ferrol, nas nosas posibilidades de dar máis oportunidades”, defendió el alcalde, señalando que “todos os datos” indican que el municipio “está nun momento clave (...) que nos fai ser máis responsables” y “aproveitar” cualquier ocasión para “a implantación de empresas”.



Por su parte, el secretario general de Asime, Enrique Mallón, destacó durante su intervención las buenas perspectivas de Ferrolterra a nivel de actividad y empleo de cara a la próxima década, incidiendo en la importancia de las tres comarcas para la asociación. No obstante, el responsable de la entidad también subrayó el problema de la falta de profesionales y cómo puede afectar esto al buen funcionamiento de la industria.