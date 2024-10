Reunión urgente para analizar el elevado número de gente que duerme en la vía pública

Hoy se celebra el Día de las Personas sin Hogar. Y justo en la urbe se ha incrementado en las últimas jornadas la presencia de gente pernoctando en la calle.

El Concello de Ferrol ha convocado con carácter de urgencia a las entidades sociales de la zona que se encargan de prestar apoyo a gente sin hogar y en situación de especial vulnerabilidad, a una mesa sectorial de carácter técnico –se reúnen periódicamente–, debido al incremento de ciudadanos sin techo que están ocupando la vía pública en los últimos días, ofreciendo una estampa poco habitual en una urbe que cuenta con unos servicios de atención a la emergencia que suelen funcionar muy bien, evitando que este tipo de situaciones se produzcan.



La reunión se celebrará el próximo miércoles y en la misma estarán, entre otros, responsables de Cáritas, Albergue Pardo de Atín, Cruz Roja, Dignidad, Provivienda o Salud Mental.

“Lo más problable es que alguna de estas entidades ya haya intentado prestar ayuda y ofrecer información sobre nuestros recursos a estas personas que ocupan los portales”, indicó la responsable de Política Social en el Concello, Rosa Martínez Beceiro.



La concejala sostiene que “resulta muy llamativo que en Ferrol, con unas entidades sociales muy coordinadas, se haya llegado a esta situación excepcional de encontrarte a varias personas durmiendo en portales en nuestras calles. No es lo habitual, desde luego, y por eso vamos a ver si entre todos aportamos soluciones inmediatas para ayudar a estas personas”. La titular de las políticas sociales también añadió que, muchas veces, “no es sencillo sacar a algunos ciudadanos de la calle por mucho que haya voluntad de ayudarlos, pese a que siempre se intenta darles cobertura a través del albergue, Cáritas, Provivienda, etc. Alguno no quiere hacer uso de estos servicios”. Martínez insiste en que “la situación de esta gente suele estar envuelta de circunstancias difíciles”.



La responsable municipal indica que muchas veces estas personas que se encuentran ocupando portales o bajos presentan algún tipo de adicción que impide que hagan uso de instalaciones como el refugio Pardo de Atín, por ejemplo, donde no se admite a gente que presente este tipo de problemas. Tampoco aceptan a personas que vayan acompañadas de mascotas, lo que dificulta el acceso a estos recursos.



Desde el Concello recuerdan que la pretensión es que nadie tenga que verse en una situación así, ocupando la vía pública.

“Nuestra obligación es hacer lo posible para evitar que nadie tenga que pasar la noche en un portal. Se hace lo que sea necesario, se movilizan los recursos que hay en la ciudad y, llegado el caso, se podría incluso buscar una vivienda de urgencia o pagar una noche en un alojamiento”, explica Martínez Beceiro, quien recuerda que “lo que no se puede hacer es obligar a nadie a hacer algo que no desee”.



En los últimos días se ha llegado a ver hasta cinco personas durmiendo en diferentes localizaciones del centro.