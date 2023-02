El Restaurante O Camiño do Inglés, primero de la zona en contar con dos soles de la Guía Repsol

Que en Ferrol se come bien no es un secreto para nadie. Como tampoco lo es la gran calidad de la gastronomía gallega, un mérito que en muchas ocasiones tiene que ver con el privilegio de vivir en una zona rica, tremendamente rica, en cuanto a producto, pero también con mucho talento. Uno de esos talentosos cocineros que ha dado la tierra, y más concretamente Ferrol, es Daniel López, el chef del restaurante O Camiño do Inglés (C/ Espartero, 77). Años lleva la ciudad esperando a que su buen hacer en los fogones se vea premiado con el “Cum laude” de la cocina, la Estrella Michelín, que muchos le auguraban hace ya tiempo.



Y es que han pasado nada menos que 13 años desde que con escasos recursos montó junto a su socia Eva Balado –hoy comparten el Josefa´s Bar–, en un pequeño local de la Calle María, su restaurante “O Camiño do Inglés”. El local no acompañaba, pero a la gente solo le importaba el producto, que era enorme. El chef conseguía darle la vuelta a platos tan simples como unas alitas de pollo. Fue capaz, entonces, de hacer magia y llenar el pequeño local día tras día, hasta que aquello se quedó pequeño y decidió trasladarse a la Calle San Francisco, primero y Espartero después. Sin perder su esencia ni su magia, sigue haciendo lo mismo que entonces, ahora ya sí desde un local de diseño, acorde a los platos que salen de su cabeza y su cocina.



Sobre una hipotética Estrella Michelín, asegura el chef ferrolano que ya no le quita el sueño lo de alcanzar esa distinción de la gastronomía mundial; ya está a otra cosa. “Como no se conocen las reglas del juego y es imposible saber qué es lo que van a valorar para alcanzar la distinción, intento que me quite poco tiempo.Lo mío es que quien venga al restaurante disfrute de un rato agradable”. Sin embargo, cocineros de la talla de Lucía Freitas, tienen claro que la estrella llegará en algún momento para él y su equipo, confiemos en que cuando lo haga siga trabajando en Ferrol y no sea otro de esos referentes que buscan que los valoren como se merece lejos de casa.



Dani estaba ayer en Alicante para participar en la gala de la entrega de los nuevos soles de la Guía Repsol, que se celebró a última hora de la tarde. Como suele hacer cuando viaja, aprovechó para disfrutar y conocer más a fondo la gastronomía mediterránea y agradeció esta nueva distinción en forma de segundo Sol Repsol, que recogió personalmente. Cabe citar que solo 14 restaurantes de toda Galicia cuentan con dos Soles Repsol; 18 tienen el mérito de disponer de uno y solo dos restaurantes gallegos cuentan con los tres Soles, la máxima distinción que otorga esta publicación especializada.



En Ferrol solo A Gabeira dispone de uno de esos Soles. No obstante, A Barcia, David Freire, Josefa´s Bar y los chiringuitos O Chamizo y O Alpendre de Doniños cuentan también con la versión ligera y estacional de estos premios, los denominados “Soletes”, que también distinguen el buen hacer de bares, restaurantes y chiringuitos.



Volviendo a O Camiño do Inglés, Daniel López, confía en que este segundo Sol se convierta en un revulsivo que ayude a olvidar los tiempos tan complicados que han tenido que afrontar e invita a los amantes del buen comer a que disfruten de las bondades de una experiencia gastronómica y, si es un restaurante como el suyo, mejor. Además, puntualiza el chef ferrolano que no cree que haya otro restaurante con dos Soles Repsol que ofrezca un menú más económico que el suyo.