Reportaje | ¡Marchando una de cocido!

Pues sí, ya estamos a las puertas del Carnaval y los fogones preparados para cocinar el plato estrella de estas fechas, el delicioso cocido. Laconada, lacón con grelos, cocido de Entroido, la forma en la que se le llame es lo de menos, lo de más es poder disfrutarlo, ya sea solo o en compañía, si bien esta última es la opción favorita de la mayoría, ya que disfrutar de un buen cocido constituye también un evento social, como sostiene Marta Paz, vecina de Fene que asegura que cada año por estas fechas se citan un grupo de amigos, “algunos solo nos vemos para la laconada, de año en año, a esto nadie falta”, explica.



En su caso suelen quedar en el Mesón de Feal, en Magalofes, que cada año por estas fechas incluye en su carta este plato propio del invierno y el Carnaval que tanto gusta. El tradicional. Aseguran que la mayoría de la gente que va a comer el cocido en su local lo hace en grupo, ya sean familiares o amigos. “Es una comida que gusta disfrutar acompañado”, precisan desde este negocio fenés en el que no falta este plato en su menú.

1 Los más solicitados



Quienes disfrutan de esta elaboración de temporada tienen claro que existen verdaderos templos del cocido en Galicia, especialmente en Lalín. Pero si uno no quiere empacharse de kilómetros para saborear esta exquisitez de los pucheros hay numerosas opciones que vale la pena tener presentes sin ir muy lejos. Así, cocineros de la zona como Miguel Campos, de A Gabeira, sostiene que el mejor de la zona sale de los fogones de Casa Marcial, en Narón. Del mismo modo, David Freire reconoce que es de los mejores que hay por aquí, al igual que el que preparan en O Parrulo. Asimismo, sostiene que es una excelente opción disfrutar de las jornadas que organiza el Pazo Libunca para disfrutar de este plato. Daniel López, de O Camiño do Inglés, es de los que se van a Lalín a disfrutar de este plato y recuerda que en su restaurante incorpora estos días una exquisita secuencia de aperitivos que evocan al cocido. Son muchos los restaurantes de la zona que estos días incluyen al cocido en su oferta gastronómica. Algunos negocios como Restaurante Marcial son una referencia en la zona “más que por la cantidad, que eso también tira mucho, por la calidad del producto”, como explica Sandra C., clienta habitual del negocio. El problema es que este año, como explican sus responsables, solo dedicarán cinco días a la degustación de este plato, de ahí que ya tengan todo completo para esta campaña. No obstante, hay numerosas alternativas para que nadie se quede sin disfrutar de un buen cocido. Otra de las referencias en la comarca se sitúa en Moeche, en Restaurante Delfino, donde la comida tradicional y “de cuchara” y las carnes son su seña de identidad.

2 Jornadas gastronómicas



Restaurantes como Parrillada O Escudo, en Serantes, ofrecen desde el 20 de enero y hasta el 28 de febrero un menú de Carnaval a base de sopa y laconada o cocido, rosquillas, orejas y freixós por 19,90 euros por persona. Asimismo, otra referencia gastronómica, pero del centro de Ferrol son las jornadas que Casa Lexo dedica al cocido, como suele hacer con otros productos de temporada. Las degustaciones de sopa, cocido, postre y bebida pueden hacerse desde el 11 de febrero y hasta el 7 de marzo, y desde el restaurante animan a sus clientes a reservar para no quedarse sin mesa. Con o sin bebida el precio oscila entre los 22 y los 28 euros por persona. De igual modo, durante todo febrero también es posible disfrutar de la propuesta gastronómica del Pazo Libunca, y sus jornadas de lacón con grelo de Monfero. La ración, por 23,50 euros, incluye lacón, grelos, chorizo, patata, filloas al gusto, vino, café de puchero y chupito. Una alternativa más, que merece la pena.



3 Para llevar a casa



La opción de disfrutar de una ración de cocido en cualquier momento en casa también es muy socorrida, de hecho es la alternativa preferida para quienes comen solos o son pocos en casa y no les apetece hacer cocido, ya que requiere de gran despliegue en la cocina. Para ellos resulta muy fácil disfrutar de esta exquisitez de nuestra gastronomía de mano de los negocios de comida para llevar. En Casa Sedes llevan días ofreciendo ya sus completas raciones de cocido, a la que suman otras exquisiteces propias del Carnaval como las orejas, freixós o deliciosas torrijas, entre otros. En Casa Sedes la ración incluye sopa, patata cocida, garbanzos, grelos, tocino, costilla, oreja, lacón, chorizo y freixós.

4 El postre, que no falte



De cocido hay ganas, muchas, pero también de los dulces propios de estas fechas. Es habitual que en las degustaciones se ofrezca también la posibilidad de disfrutar de los típicos freixós, o bien de orejas, flores de carnaval y hasta rosquillas o torrijas, bocados dulces que acaparan las estanterías de panaderías, pastelerías o tiendas de alimentación estos días.



5 Despliegue de medios



Negocios como Restaurante O Parrulo incluyen en su menú, y bajo encargo, este plato típico para el que tienen “bastantes reservas”. Su elaboración requiere de un gran despliegue de medios, ya que, como explican, “el cocinado resulta muy laborioso, con varias cocciones y gran profusión de ollas o cacerolas”. Que nadie se quede con hambre por falta de cachivaches