Reportaje | El “barre”, una disciplina deportiva que ya arrasa en la ciudad naval

El “barre” ha llegado para quedarse en la ciudad naval. Pese a que se trata de una disciplina deportiva que ya cuenta con varias décadas de historia, pues nació en los años 60, ha vuelto a resurgir con fuerza en casi todo el mundo, si bien su presencia en Galicia es más bien testimonial. La técnica, en un principio, se centraba en el ballet, pero ha ido incorporando movimientos y ejercicios varios del pilates o el yoga, con movimientos funcionales y de fuerza que contribuyen a elevar el ritmo cardíaco, trabajando también esta parte. Así pues, se trata de un deporte muy completo que empiezan a conocer y disfrutar muchas mujeres de la ciudad. Los hombres, por ahora, se animan menos.



Candela Otero es una joven pontevedresa afincada en Ferrol que se ha animado a mostrar las bondades de esta práctica deportiva y ha logrado hacerse con un grupo muy numeroso de fieles clientas que no deja de crecer. Asimismo, ha creado una comunidad en las redes sociales que no deja de aumentar también en número de seguidores, a la que ha bautizado como “Dale Candela”, un proyecto saludable que permite ejercitar cuerpo y mente y pasar un rato agradable.



La profesora cree que el éxito que está teniendo la práctica del “barre” se debe a que se trata de una técnica que combina “ballet, entrenamiento funcional y pilates, ayudándonos de una barra de ballet y de diferentes materiales como mancuernas, gomas, pelotas de pilates...”. Explica que la idea se le ocurrió tras constatarse que esta nueva disciplina deportiva es muy habitual en otros países del mundo, y en España solo se desarrolla en lugares como Madrid y Barcelona. “Yo he querido darles un espacio a estas técnicas novedosas también en Galicia, desde aquí en Ferrol”, dice.



Las clases las desarrolla en “el gimnasio de Pull&Bear, en Río do Pozo, y en Dobleuve Fisioterapia (Magdalena, 174), de lunes a jueves, de 19.30 a 21.30 horas”. Apunta también que tiene previsto empezar en breve con otro grupo por las mañanas, “debido a la alta demanda de clases que está surgiendo”, asevera.

“Para todo el mundo”



Esta instructora explica que para practicar “barre” no es precisa ninguna condición física específica. “La clase se adapta a todo tipo de niveles”, señala, “y yo a veces propongo un ejercicio que puede tener un nivel diez de dificultad y ofrezco opciones para quien no lo pueda hacer, así de simple”. Así, puntualiza que no hace falta haber hecho ni entrenamiento funcional, ni pilates, ni tan siquiera ballet para empezar a practicar esta disciplina deportiva de la que todos hablan.



Para apuntarse a las sesiones es posible contactar con ella a través de sus redes sociales, dejando un mensaje en Instragram (@_ddalecandela). En principio, sus clases están formadas por grupos reducidos. “Suelo hacerlos de unas nueve personas máximo, para poder ofrecer así un trato más personalizado”, asegura.



Sostiene Candela Otero que la buena acogida que está teniendo esta disciplina puede deberse a que “la clase de una hora se te pasa volando, cuando te das cuenta ya estás estirando y te vas a tu casa tras haber tenido una hora de entrenamiento, superdinámica, sin parar, pero muy llevadera, con música de fondo”.

La instructora cree que “la gente responde porque le gusta mi forma de trabajo. La verdad es que soy muy exigente en lo que es animarlas y motivarlas a seguir, que estén contentas, adaptando la práctica a cada persona y que se enganchen y puedan decir: estoy haciendo deporte pero me lo estoy pasando superbién”. Así, indica que “los grupos son muy divertidos, de gente de una edad similiar, y nos lo pasamos en grande”, dice.



En cuanto al coste, asegura que “el precio es similar a otras disciplinas, pese a ser novedoso y no contar con competencia en Ferrol a día de hoy. Hemos puesto precio muy bueno, 65 euros al mes, con dos clases por semana”.



Pese a que el 90% de sus clientas son mujeres, explica Candela Otero que se trata de un deporte “que pueden practicar hombres, pero algunos son algo reacios al ver una barra de ballet. No obstante, yo los animo a que prueben una clase y ellos mismos juzguen, ya que es algo muy exigente y pueden trabajar todo su cuerpo como en otras disciplinas; esto no tiene género, ni edad, ni condición”. Así, lo único que se exige en este caso son ganas de entrenar cuerpo y mente y disfrutar.