La relación histórica entre Ferrol y Portsmouth, a estudio en el campus

Expertos británicos en historia naval y especialistas locales en los siglos XVIII y XIX abordarán entre el miércoles y el viernes la relación entre las ciudades de Ferrol y Portsmouth en un coloquio de primer nivel organizado por el profesor de Historia Moderna de la Facultade de Humanidades e Documentación Reyes García Hurtado.



“Un océano, dos destinos. Ferrol y Portsmouth entre 1700 y 1850: Armada, arquitectura, tecnología, patrimonio y cultura urbana” es el título de una iniciativa que, como explicaba ayer su impulsor, traerá al campus ferrolano a investigadores que “si hubiera premio Nobel en historia marítima y naval, lo tendrían”. Así, apunta García Hurtado, “los círculos, contactos y redes” de los participantes, británicos y españoles, “son inmensos”, lo que refuerza la idea original de “proyectar Ferrol y la Universidade da Coruña” a través de esta actividad que define como una forma de “promoción cultural e intelectual”.



Las personas interesadas en participar están todavía a tiempo de inscribirse. Pueden hacerlo a través del código QR de la cartelería que se ha colgado en el campus o a través del correo reyes@udc.es. Aunque García Hurtado señala que todos los interesados podrán acceder libremente al salón de actos del campus de Esteiro, recomienda inscribirse para poder acceder a la traducción simultánea y a las visitas al Arsenal, el castillo de San Felipe y el viaje por la ría del viernes 15.

Reyes García Hurtado: “La evolución de ambas ciudades ha sido muy diferente”

Reyes García Hurtado es el responsable del coloquio internacional “Un océano, dos destinos” que se celebra del 13 al 15 de septiembre en el campus.

¿Qué objetivo se plantea?

Pretendemos visibilizar la ciudad y la Universidad. La mayoría de los británicos que van a venir nunca han estado en España y tienen mucho interés en ver Ferrol. Conocen Ferrol a través de la literatura, pero quieren verlo in situ. No me dedico al turismo, pero esta actividad es una manera de promoción cultural e intelectual.

¿Fue difícil hacerles ver la relación entre Ferrol y Portsmouth?

No, porque la historia naval británica, la anglosajona en general, está muy desarrollada, a diferencia de España, donde suele ser más un arma política. En Reino Unido es una religión; es decir, ellos lo que han sido lo han sido por la Royal Navy. Por ejemplo, en Portsmouth se conserva todavía el “HMS Victory”, el barco de Nelson en Trafalgar. Ellos, por el peso de la historia naval, saben que existe Ferrol y conocen mucho más Ferrol que cualquier ferrolano o cualquier español Portsmouth.

¿De la época de la gran transformación de Ferrol queda mucho por averiguar?

Bueno, yo me formé en París y soy de Alicante, y el mayor experto en Ferrol desde el punto de vista histórico es Alfredo Martín, y desde el de la arquitectura y el arte, Vigo Trasancos. Yo trabajo sobre Ferrol desde la perspectiva de Francia y del Reino Unido, sobre lo que Ferrol significó para ellos, cómo nos veían...

¿Y qué veían?

Antes de que se empezase primero el Arsenal de A Graña y, a mediados del siglo XVIII, el de Ferrol, esto no le interesaba a nadie porque era un pueblo pequeñito, con una ría con interés estratégico, sí, pero sin base militar. Cuando empieza a construirse el Arsenal se le da orden al cónsul de que se informe de cómo se está llevando a cabo la obra, qué barcos se están botando, sus características... De hecho, puedo asegurar que sabían todo lo que sucedía aquí. Todo.

¿Por qué ha sido tan diferente la evolución de ambas ciudades?

Portsmouth hoy día tiene 190.000 habitantes; el Museo Naval más importante de Reino Unido está allí; el “Victory”, que es para ellos como una reliquia sagrada se conserva allí; su conexión con España es semanal (vía Santander); económica e industrialmente, Portsmouth es un emporio y Ferrol desde los años 80 vive una crisis industrial, social, demográfica y moral, en el sentido de amor y pasión por la ciudad, de querer cambiarla. Los destinos son muy diferentes porque Portsmouth sigue siendo lo que fue en la Edad Moderna y Ferrol es una ciudad que necesita un desfibrilador.