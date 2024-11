El regreso y transformación del gastro-bar “El Sur”

Un paseo por la calle Magdalena y sus bares de toda la vida no puede obviar “El Sur”. Hace ya años, sin embargo, que este establecimiento, famoso por sus tripas, entre otros productos de la tierra, cerraba sus puertas. Ahora –tras un paréntesis de comida mexicana– vuelve a su esencia con Manu Arias.

Pese a ser colombiano tiene en sus manos esas tradicionales recetas de tripas, callos y carne asada que regresaron esta semana a las cocinas del Sur, eso sí con un renovado y moderno establecimiento que permite incluso ver cómo se sirven los productos, con un amplio escaparate que da a la barra.

Asimismo, no faltan en la carta los guiños a la comida de la América del Sur. Desde las nueve de la mañana a las dos de la madrugada, con un horario ininterrumpido, el nuevo gastro-bar “El Sur” combinará la oferta tradicional gallega con algunos platos de la Colombia natal del propietario. Además, como no, el café de este país no podía faltar y se encuentran, además, a la venta. “Jugos” naturales –en leche o con agua– de frutas como la fresa, el lulo, mora, maracuyá o la guanábana; cócteles o mojitos hacen que el establecimiento pueda atender a distinto tipo de público y adaptarse a los servicios de cada horario.

Contará, además, con servicio de comida para llevar, encargos y reservas que pueden efectuarse en el 624 039 298. La música en vivo, que ya se ha podido escuchar en la inauguración del viernes, y que continuará en otras fechas, animará todavía más el ambiente de “El Sur”.

Un establecimiento que no solo viene para quedarse sino también para expandirse, como explica su propietario, que busca crecer como empresario aportando, esencialmente, calidad.