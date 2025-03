Recortables y cromos para jugar con capuchones, tronos y bandas recreando las calles de Ferrol

“Jugar a la Semana Santa de Ferrol”, esa es la propuesta que nos hace Chicho Ayguavives, artífice del álbum de cromos de la Semana Santa que causó furor el pasado año en la ciudad. Este 2025 repite la iniciativa, pero con mejoras que serán muy apreciadas por los “capillitas” ferrolanos, como la suma de un centenar de imágenes más.



Sin embargo, la gran novedad llega esta vez como complemento a los álbumes y se trata de recortables de papel que permitirán recrear las procesiones en el salón de cualquier casa. “Hay tres versiones de cada una de las cinco iglesias que son sedes de cofradías”, anuncia, explicando que se puede adquirir la más simple, con pocas piezas, y también la que recrea más fielmente el templo y es, por lo tanto, de un tamaño considerable. También hay réplicas de los tronos, tercios y de las agrupaciones musicales.

Ya a la venta



“Tienen un encanto añadido porque están hechas con fotografías, no son dibujos, y poseen un toque de realismo importante”, subraya, matizando que incluso el pavimento de las calles coinciden y recibiendo, en el despliegue que realiza en Amboage para Diario de Ferrol, no pocos aplausos de los viandantes: “Eres un artista, no le falta detalle”, le dicen.

Cromos y recortables podrán comprarse en quioscos, librerías y estancos, pero también en algunos bares, para garantizar el suministro en los días festivos de la Pasión. El álbum —que tiene fotografías más grandes y nuevo diseño, con un total de 285— cuesta 6 euros y trae tres sobres de regalo, cada uno con cinco estampas que, individualmente, costarían 1 euros en los puntos de venta. En el caso de las maquetas, se adquieren a partir de 2 euros.