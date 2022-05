La Rapa das Bestas regresa este año a Cedeira al amparo del séptimo arte

Los “besteiros” de A Capelada trabajan duro estos días para tener todo a punto para volver a disfrutar este año de una nueva edición de la Rapa das Bestas, que se celebra los días 4 y 5 de junio en Cedeira. Todos suman esfuerzos para adecentar el curro y renovar el cierre perimetral del mismo, que estaba en mal estado. Como tantas otras citas, la celebración cabalar regresa tras el parón obligado por el covid y después de la renovación de parte de sus promotores. “Algunha xente estaba cansa e non quería xa seguir e deuse entrada a novos membros e agora estamos nunha fase de transición na que o primeiro que buscamos é recuperar e darlle o pulo que lle corresponde a esta tradición”, explica Jorge Bellón, miembro de la Asociación San Andrés de Teixido Eventos, que organiza la rapa.





Además, la cita cabalar cuenta este año con una promoción sin parangón, pues en los últimos meses se rodó en la zona la miniserie de la productora gallega Portocabo, “Rapa”, que se estrena el jueves en Movistar + y que ha contado con la colaboración de los besteiros de A Capelada, quienes recrearon para el equipo de la película una de estas sesiones de corte y desparasitado de esos caballos que viven libremente en la sierra de A Capelada y que gracias a esta acción, que requiere de gran pericia, se deja a los equinos preparados para pasar el verano. La entidad engloba a una decena de miembros, si bien Bellón asegura que durante la rapa se implican propietarios de fincas, de caballos y quienes disfrutan de la fiesta. “Todo o mundo ofrécese a botar unha man para que todo vaia ben neses días”, explica.





Premier en el Jofre

La serie “Rapa” llega de la mano del mismo equipo creativo de la exitosa “Hierro”, y a la espera del estreno, la presentación del tráiler oficial, que no ha dejado indiferente a nadie. Imágenes de gran belleza de la costa cedeiresa y el resto de la comarca invitan no sólo a ver la producción, sino también a preguntarse dónde se ocultan esos parajes de excelsa belleza, lo que a buen seguro se traducirá en un incremento de visitantes. Jorge Bellón cree que la cinta constituirá una “excelente promoción da festa e tamén da contorna”, no obstante, dado que se estrena esta semana la celebración de rapa será solo tres semanas después, considera que esa repercusión se notará mucho más en la próxima edición de 2023.





La ciudad de Ferrol también fue escenario de alguna de las escenas de la serie, con momentos de rodaje en el puerto y algunas calles del centro, en las que más de un transeúnte logró hacerse alguna foto con los protagonistas, entre ellos Javier Cámara, muy solícito con quien se lo pedía. La ciudad naval vuelve a tener una especial relevancia en lo que respecta a esta producción para Movistar + pues el Jofre acoge hoy la première de la serie. (19.15 h.).