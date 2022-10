Quince conciertos en la agenda de la nueva temporada de la Sociedad Filarmónica Ferrolana

La música clásica seguirá teniendo una temporada más su espacio en la agenda cultural de Ferrol gracias a la incansable labor y firme apuesta de la Sociedad Filarmónica Ferrolana por su divulgación y por facilitar el acceso de la ciudadanía a la misma. En este objetivo llevan focalizando sus esfuerzos desde hace setenta y cuatro años, cuando la entidad llevó a cabo su primera temporada musical. Para la actual ha diseñado un total de quince recitales –doce sinfónicos y tres de cámara–, que se prolongarán hasta el mes de junio.



La Real Filharmonía de Galicia será la encargada de inaugurar el cartel con la cita prevista para mañana, viernes, a las 20.30 horas en el Auditorio de Ferrol. La agrupación gallega, que actuará en otras cuatro ocasiones a lo largo de los próximos meses, recalará en esta ocasión en la ciudad naval bajo la dirección de Can Okan y con el pianista Fazil Say como solista, ambos turcos. El concierto, que llevará como título “Referencias”, incluye el estreno en España de la pieza de Say “La mansión andante”.



A continuación, interpretará el concierto de Mozart en “Do Mayor núm. 21” para seguir el recital con la interpretación por parte de la orquesta de una de sus músicas favoritas, la “7ª Sinfonía” de Beethoven.



El concierto servirá también para inaugurar el curso de la Universidade da Coruña, una de las instituciones con las que desde hace años colabora la Sociedad Filarmónica Ferrolana. De este modo, los miembros de la comunidad universitaria que quieran asistir a la cita en el Auditorio pueden solicitar las entradas (un máximo de dos por persona) a través del correo vcfrs@udc.es.



Hasta junio

El calendario de actuaciones continuará hasta el mes de junio con recitales que permitirán al público ferrolano disfrutar también de la música de la Orquesta Sinfónica de Galicia, con siete actuaciones, así como de destacados artistas como la soprano turca Ezgi Alhuda (14 de diciembre), el virtuoso violinista Shlomo Mintz (9 de marzo) o el destacado chelista alemán Nicolas Altstaedt (2 de febrero, junto a la Sinfónica).



El programa permitirá constatar asimismo la cada vez mayor presencia de mujeres como directoras de las agrupaciones y disfrutar además de actuaciones de cámara como la prevista para el viernes 28 de octubre, la segunda cita de la actual temporada, con la presencia de solistas de la Orquesta Barroca de Sevilla.



Programa

Con este intenso programa, que puede ser consultado de forma íntegra en la web de la Filarmónica Ferrolana, afronta una temporada más una entidad que va recuperando fuerzas tras la dura pandemia, durante la cual perdió a algunos de sus socios.



En la actualidad, cuenta con unos 370, una cifra alejada de los 800 que se llegaron a contabilizar en los mejores tiempos de la sociedad. El abono de la cuota trimestral de 20 euros permite acudir a cada concierto –para el que dispone de servicio de autobús– por 4 euros. Tres mujeres –Flor Castro como presidenta; Maca Alberto Ucha como tesorera; y Montse Dopico como secretaria– componen la junta directiva de una sociedad que seguirá trabajando para ofrecer en la ciudad “música de primera categoría y para todos los gustos”.