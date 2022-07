El pulpo reinará mañana de nuevo en Mugardos

Tras dos años de limitaciones por la pandemia, regresa mañana a Mugardos la cita más emblemática del municipio: la Festa do Polbo, declarada como Festa de Interese Turístico de Galicia, que llega a su trigésima edición. Lo hará con muchas ganas de retomar la celebración gastronómica y con alguna que otra novedad, como la que tiene que ver con el acceso a la carpa bajo la que se servirá el preciado cefalópodo, que se hará por turnos, con un aforo máximo de 325 personas en cada una de las dos zonas en las que se dividirá el espacio. Cada turno tendrá una duración de una hora, durante la cual las personas que accedan a ella (en el horario para el que hayan cogido la entrada) podrán entrar, recoger las raciones adquiridas y degustarlas en el interior de la carpa en la zona asignada, si así lo desean.



El espacio estará abierto de forma ininterrumpida desde las 13.00 y hasta las 22.00 horas y los horarios de acceso serán los siguientes: en la zona 1 serán a las 13.00, 14.30, 16.00, 17.30, 19.00 y 20.30 horas y en la zona 2 a las 13.30, 15.00, 16.30, 18.00, 19.30 y 21.00 horas.



Desde el Concello indican que estos cambios en la organización del acceso tienen como objetivo controlar los aforos, para que la gente no sienta agobio o falta de espacio, dicen. “Cando se iniciou a organización da festa, fai moitos meses, non sabiamos cal sería a situación epidemiolóxica no mes de xullo, co cal decidimos deseñar este sistema de control de aforos que permitira evitar aglomeracións pero tamén o acceso de miles de persoas. Ese foi tamén o motivo de deixar 30 minutos entre quenda e quenda para a limpeza e a organización das zonas. Calquera que visite a carpa, sexa a hora que sexa, poderá desfrutar de espazos limpos, organizados e recollidos, sen aglomeracións e con total comodidade” señalaba esta misma semana la concejala responsable del departamento de Cultura y Turismo, Begoña Roldós.



“Non foi unha decisión sinxela de tomar, pero esperamos que dea un bo resultado, e que permita a organización dos asistentes para que todos poidamos estar cómodos e desfrutar do día”, añadió.

Entradas



Las personas interesadas en disfrutar del sabroso menú a base del producto estrella de la villa marinera pueden adquirir todavía hoy las entradas presencialmente en al oficina de venta, situada en el bajo de la Avenida do Mar, número 1, en horario de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas. Además, mañana, día de la fiesta, la oficina estará abierta en horario ininterrumpido desde las 10.00 y hasta las 21.00 horas. El precio de la ración de pulpo (que incluye pan y vino) es de 10 euros y la ración de empanada a 2 euros. Para algunas de las franjas horarias ya se han agotado las entradas, tal y como se informó desde el Concello mugardés, lo que augura una buena respuesta por parte del público a la emblemática cita gastronómica.



“Celebramos a nosa querida festa do polbo con máis alegría, ilusión e gañas que nunca, poñendo en valor as nosas tradiciónse e recuperando a esencia familiar desta festividade, pensando en grandes e pequenos, co obxectivo de que todos e todas volvamos gozar da nosa festa gastronómica máis emblemática”, apuntó Roldós. Precisamente ayer, el gobierno local celebró por la mañana una nueva reunión de trabajo para ultimar todos los flecos relativos al operativo de seguridad y emergencia para tratar los aspectos relevantes de la celebración entre la dirección política, la coordinación de personas y los encargados de la seguridad.



Así pues, solo queda esperar a la jornada de mañana para disfrutar de un producto cuya fama trasciende las fronteras de la zona y que, a buen seguro, reunirá a miles de personas en en la villa mugardesa para disfrutar de la receta más famosa del lugar.