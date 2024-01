El Puerto exporta ya más del 30% del total de mercancías que mueve

El Puerto de Ferrol exporta ya el 31% de las mercancías que mueve en sus muelles, superando en casi cuatro puntos el resultado del año 2022. Los datos –que son provisionales– del ejercicio pasado confirman la tendencia que el organismo que preside Francisco Barea viene dibujando en sus balances desde que la carga a granel –principalmente la sólida, como el carbón para la térmica de As Pontes o la bauxita para Alcoa– comenzó a caer. El cambio de paradigma, con la apuesta por la mercancía general y, en particular, por la contenerizada –con la entrada en funcionamiento y consolidación de la terminal de Caneliñas–, se reafirma, como demuestra el último dato. De los más de 7,2 millones de toneladas que se movieron en los muelles de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao, 2,2 se embarcaron, lo que supone un 31% del total. En 2022, ese porcentaje no llegó al 27,4%.



La evolución de las operaciones de carga ha sido desigual: bajó en los graneles (líquidos y sólidos) pero subió un 18% en la mercancía general, pasando de las casi 623.000 en 2022 a las cerca de 735.000 al cierre del ejercicio 2023. El comportamiento del Puerto de Ferrol contrasta con la situación global de los 28 puertos de interés general, en los que el descenso en el volumen de toneladas exportadas de este segmento de carga se redujo casi un 10%. Solo once dársenas españolas presentaron números negros.



Más salidas que llegadas



El año pasado, por lo tanto, el Puerto de Ferrol ha batido su propio registro histórico, rozando el millón de toneladas movidas en el segmento de mercancía general. En los muelles que se gestionan desde la ciudad naval, la mayor parte de este tipo de productos –entre los que se encuentran la madera, el acero y los aerogeneradores– se cargan. En el conjunto del sistema portuario estatal, otras doce autoridades embarcan más que descargan.



Además, el 31% –alrededor de 305.000 toneladas– del total de la mercancía general que se mueve se transporta en contenedores, una cifra relevante teniendo en cuenta que esta modalidad de carga se inició hace apenas cinco años.