Publicado un estudio liderado desde el Área Sanitaria de Ferrol sobre VIH

La revista científica Clinical Infectious Diseases ha publicado como “major article” un estudio de colaboración con pacientes de Europa y Australia, liderado desde el Área Sanitaria de Ferrol sobre VIH.



El estudio forma parte del trabajo de tesis de doctorado por la Universidad de Vigo de Hortensia Álvarez, una profesional de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Servicio de Medicina Interna del CHUF y que fue coordinado por Josep Llibre, médico e investigador del Hospital Hermas Trias i Pijol de Badalona y uno de los directores de la tesis.



El estudio cuestiona cuáles son los determinantes para que pacientes con VIH tengan eventos de no supresión virológica y cómo estos pacientes no consiguen la supresión del virus, a pesar de los antirretrovirales. El análisis de las causas de por qué es así supone un impacto en la práctica clínica, ya que sugiere, explican desde el CHUF, “a existencia de mecanismos que se establecen en etapas moi precoces, previas ó inicio do tratamento antirretroviral, que son independentes do tratamento iniciado e que están relacionados co establecemento dun maior reservorio viral de VIH o que axuda a entender por que a pesares do tratamento teñen unha carga viral baixa e mantida no tempo”.