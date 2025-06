Publicado el bando municipal para realización de luminarias durante la noche de San Juan

El gobierno local de Ferrol publicó ayer en el tablón de anuncios de la página web del Concello el bando municipal para la realización de luminarias durante la noche de San Juan, el próximo lunes, día 23. Al igual que en años anteriores, las hogueras en terrenos de titularidad pública quedan completamente prohibidas salvo en casos autorizados expresamente.



En terrenos privados, no obstante, podrán realizarse libremente –el documento no hace mención de solicitud de permisos– siempre que se cumplan los preceptos de seguridad de la normativa gallega contra incendios forestales. Entre otras restricciones, las luminarias no podrán situarse a menos de 15 metros de árboles de pequeño porte y de 25 de gran tamaño, además de tendidos eléctricos y telefónicos.



En cuanto a las fogatas, no podrán tener más de cuatro metros de diámetro y tres de altura y su combustible únicamente podrá ser del tipo vegetal. Por otra parte, se alerta de que las hogueras podrán prohibirse de existir riesgo alto de incendios.