El PSOE solicita al gobierno local que revise la oferta para la restauración del local de la AVV de A Graña

El pasado día 6 de mayo, el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey, celebraba, al término de la primera reunión de ese mes de la Xunta de Goberno Local, que el organismo municipal había dado luz verde a la licitación de las obras de restauración del local social de la Asociación de Vecinos Rosalía de Castro de A Graña. La iniciativa, una demanda de años atrás de la entidad, había sido recuperada por el ejecutivo ferrolano tras redactarse el proyecto en 2020, pero sin ejecutarlo –aun contando con una partida presupuestaria para el mismo–.



Sin embargo, como informó el concejal socialista Julián Reina, la licitación de los trabajos quedó desierta, pese a haberse actualizado la dotación económica para los mismos. En este sentido, Reina señaló que se preguntó por el estado del contrato durante la última comisión informativa de Urbanismo, donde se le trasladó que ninguna empresa había presentado ofertas para la ejecución de las obras, por lo que solicita al gobierno local una solución de urgencia para el inmueble.

Fachada exterior del local de la entidad ferrolana | D.A.



En este sentido, el edil recordó que el edificio protegido presentaba un alarmante estado de deterioro, especialmente el área de la galería, que ha tenido que ser apuntalada desde el interior de forma improvisada, empleando para ello un palé y un madero. El socialista apuntó que, durante el mandato anterior, se constató que no era posible realizar una mera reparación del mismo y que, en el caso de la mencionada área exterior, el sol y la humedad la había hecho irrecuperable.



“A intervención contemplaba restaurar a galería, garatir a súa estabilidade estrutural, mellorar as súas condicións actuais de habitabilidade e recuperar, na medida do posible, o aspecto orixinal do inmoble”, explicó Reina, señalando que se actuaría en el conjunto del edificio –carpintería, cristaleras, falsos techos, etcétera.

Respuesta



Las críticas del concejal socialista no fueron bien recibidas por el gobierno local, que afeó al edil usar el “oportunismo político” para atacar una intervención que en el mandato pasado había quedado “nun caixón” desde el pasado 2020.



Así, desde el área de Urbanismo se señaló que, cuando se recuperó el proyecto, se actualizaron los costes del mismo, incrementando la partida presupuestaria de los 109.839 a los 169.800 euros. “Fronte ao ‘revisionismo’ como arma política, este goberno posta polo ‘revisionismo’ para sacar proxectos adiante que, doutro xeito, seguirían nun caixón”, espetó el ejecutivo municipal en clara respuesta a las críticas de Reina a la modificación del proyecto de reforma del local de la AVV de Serantes –que acusó al Consistorio de sufrir una “obsesión revisionista”–.



En cualquier caso, desde el Concello se detalló que se está manteniendo un contacto continuo con la entidad vecinal “na búsqueda dunha solución” y que se espera un avance de los trabajos la semana que viene, subrayando, al mismo tiempo, que de esto ya se dio cuenta en la pertinente comisión.