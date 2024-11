El PSOE reclama al gobierno un mantenimiento integral de la plaza del Arco de Porta Nova

El concejal del grupo municipal socialista Julián Reina, pidió en la última comisión de Urbanismo, celebrada esta misma semana, una intervención integral de mantenimiento en la plaza del Arco de Porta Nova, afectada por las obras de humanización de As Pías.



El edil denuncia que la zona se encuentra en una situación de “absoluto abandono” por parte del Concello, con “vexetación que medra por toda a praza, unha falta de limpeza xeralizadas e o mal estado en que se atopan os bancos”.



Reina explica que ese espacio es “punto de conexión entre barrios” –Ultramar y Recimil–, por lo que es utilizada a diario por “moitos veciños e veciñas que teñen que atravesar por un corredor de matorrais cada vez que teñen que cruzar por ela”.



Para el concejal del PSOE, “non parece o máis axeitado que se aproveiten as obras que se están executando na FE-14 –As Pías– para desatender os labores de mantemento da praza nos últimos meses”.

Esa “deixadez, falta de limpeza e mantemento” podría derivar, advierte Reina, en problemas de salubridad y la “proliferación de ratas”.



Según el representante del primer grupo de la oposición, el estado en que se encuentra la plaza del Arco de Portanova es “unha mostra máis do empeoramento no mantemento da nosa cidade desde a chegada do alcalde, José Manuel Rey Varela”. “Vemos como, independentemente dos anuncios que queira facer en prensa con respecto ao Plan de Barrios, o certo é que as visitas publicitarias do alcalde son en realidade improvisación permanente e desorganización”, dice.