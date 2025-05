El PSOE pide la dimisión del alcalde de Ferrol por votar en contra de su moción sobre el gasto militar

El voto en contra del Partido Popular en el pleno del pasado jueves a la moción del grupo municipal socialista en apoyo del incremento del gasto militar hasta el 2% del PIB es el motivo por el que el PSdeG, a través del concejal Ángel Mato y del presidente provincial, Bernardo Fernández, pidió ayer la dimisión del alcalde, José Manuel Rey.



Para Mato, el regidor antepone “os intereses do seu partido aos da cidade”, señalando que la construcción naval militar es “un dos piares económicos da comarca” y que el “impulso do Goberno central” ha generado una inversión de 4.500 millones en la construcción de las cinco F-110.



“En 2017, as gradas do estaleiro estaban baleiras. Hoxe temos o maior programa de construción naval militar que houbo nunca nesta cidade. O voto do alcalde en contra da estabilidade dese investimento é absolutamente incomprensible”, aseguró Mato antes de añadir que “ningún alcalde de Ferrol debería pasar nin un minuto máis no cargo se non é capaz de defender os intereses da súa cidade fronte aos do seu partido”.



El edil socialista destacó la “coherencia” del PP naronés, que sí apoyó esa misma moción, y avanzó que mantendrá un nuevo encuentro con el Ministerio de Defensa para reclamar el dique cubierto para el astillero de Ferrol “e nova carga de traballo”. “Ese papel tócalle desempeñalo ao alcalde”, apuntó Mato, que reiteró que si es él mismo quien lo hace es “porque teño un compromiso ineludible cos cidadáns”.



Por su parte, Bernardo Fernández dijo que la posición del PP de Ferrol es “contraditoria”, por participar en “actos co sector naval e coas Forzas Armadas mentres vota en contra da súa consolidación orzamentaria”. “Ninguén se imaxina a Abel Caballero votando en contra dun aumento do investimento no sector da automoción en Vigo, ou a Inés Rey facendo o mesmo co sector téxtil na Coruña".

Pois aquí, en Ferrol, o alcalde vota en contra dun sector fundamental para a economía da cidade”, explicó.

“Non se pode ir a manifestacións pedindo carga de traballo para o naval e logo votar en contra dunha medida que garante precisamente iso”, finalizó.