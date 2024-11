El PSOE invita al PP local a que también demande mejoras a la Xunta en materia de transporte

Acompañado de representantes del PSOE de los concellos por los que discurre el ferrocarril en la comarca, el alcalde de Pontedeume y presidente provincial de la formación, Bernardo Fernández puso en valor el “compromiso do Goberno de España coa mellora das infraestruturas nesta bisbarra”, refiriéndose especialmente al inicio de exposición pública del proyecto para eliminar el bypass de Betanzos.



“É un primeiro paso cara a mellora do trazado, que vimos demandando ao longo do tempo. E demandámolo cando gobernaba o PP e demandámolo tamén agora cando goberna o PSOE”, dijo antes de añadir que “esa é a diferenza entre nós e Partido Popular, que só demanda doutras administracións cando non están gobernadas pola súa mesma formación política. Nós nunca deixamos de loitar polos intereses dos nosos veciños”.



Fernández recordó que esta actuación, que permitirá reducir los tiempos del viaje entre las urbes del arco ártabro, se estima en 28,5 millones y supone “un punto de inflexión, cunha demanda histórica por parte dos veciños das Mariñas e Ferrolterra”. Con todo, incidió en que “seguiremos a demandar a mellora do trazado”.



Alvia y autobuses

Con respecto a la eliminación de dos frecuencias de Alvia en diciembre, Bernardo Fernández reconoció que la situación del transporte en la comarca es “das peores” y, antes de asegurar que su formación le ha trasladado al Ministerio de Transportes su malestar por esa decisión, aludió a los problemas en el transporte por carretera “co seu pésimo funcionamento”. “O PP”, afirmó, “si fala agora do ferroviario, pero non o escoito falar do transporte metropolitano que depende da Xunta, dun servicio que é un auténtico desastre desde que se fixeron os novos pregos e a contratación: algo que funcionaba ben agora funciona mal”. “Non entendemos como o PP non reclama nada á Xunta”, insistió y cargó contra la posición –“non abriu a boca”– del PP de Ferrol “mentres todos lle reclamabamos melloras á directora xeral de Mobilidade”.



Por último, el presidente provincial del PSOE aseguró que el hecho de que la Xunta no haya presupuestado el estudio para la intermodal de Ferrol “é un exemplo máis do ninguneo ao que o goberno galego somete a esta comarca, ao igual que a cantidade pírrica que destina á VAC Costa Norte: levan moitos anos incluíndo esta partida nos orzamentos sen investir aínda nin un só euro”, finalizó.